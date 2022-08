Internacional x Santos feminino hoje (03/08) transmissão e horário

As equipes de Internacional x Santos feminino hoje disputam a 14ª rodada, a penúltima do Campeonato Brasileiro Feminino. Nesta quarta-feira, 3 de agosto, o jogo no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, vai começar a partir das 15h (Horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo e gratuita.

Onde assistir Internacional x Santos feminino hoje ao vivo

O jogo do Internacional x Santos feminino hoje terá transmissão do Eleven Sports, a partir das 15h (Horário de Brasília).

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o confronto de futebol feminino será exibido somente no serviço de streaming Eleven Sports, disponível de graça através do aplicativo para celular, tablet e também no computador (elevensports.com) de graça.

Basta acessar o site, realizar o cadastro e assistir.

Informações do jogo do Internacional x Santos hoje:

Data: Quarta-feira, 03/08/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Onde assistir: Eleven Sports

Arbitragem: Lucas Guimarães Rechatiko Horn

Escalações de Internacional x Santos:

Nenhuma das equipes possui desfalques para o confronto desta quarta-feira.

Provável escalação do Internacional: Gabriela; Bruna Benites, Ju, Fabiana; Sorriso, Millene, Lelê, Maiara, Maria Eduarda; Isabela e Belinha.

Provável escalação do Santos: Viviane; Tayla, Jane, Laura Valverde, Cristiane; Ketlen, Brena, Bia, Thais; Camila e Giovanna.

Como funciona as quartas de final do Brasileirão Feminino?

Dezesseis equipes disputam as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, a primeira divisão do cenário nacional do futebol brasileiro.

A primeira fase consiste em 15 rodadas, onde somente as oito primeiras equipes na tabela se classificam para as quartas de final, disputadas em confrontos de ida e volta. Com o chaveamento já definido pela CBF, o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo e assim sucessivamente.

Depois, os quatro vencedores avançam para a semifinal e, por fim, os times finalistas jogam pelo título do Brasileirão Feminino. Lembrando que os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Brasileirão Feminino, a Série A2.

Confira o chaveamento completo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino em 2022.

QUARTAS DE FINAL:

1º colocado x 8º colocado (1)

5º colocado x 4º colocado (2)

7º colocado x 2º colocado (3)

6º colocado x 3º colocado (4)

SEMIFINAL:

Vencedor quartas 1 x Vencedor quartas 2

Vencedor quartas 3 x Vencedor quartas 4

Leia também: Onde vai passar o jogo do Corinthians e Flamengo na Libertadores (02/8)