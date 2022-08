Clássico do futebol nesta terça-feira é válido pelo confronto de ida nas quartas de final da Libertadores

Onde vai passar o jogo do Corinthians e Flamengo na Libertadores (02/8)

O torcedor quer saber onde vai passar o jogo do Corinthians e Flamengo na terça-feira, 2 de agosto, pelo confronto de ida nas quartas de final da Copa Libertadores da América. A partida está marcada para começar às 21h30 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, capital paulista. Jogo tem transmissão ao vivo pela TV aberta.

Onde vai passar o jogo do Corinthians e Flamengo?

O jogo do Corinthians e Flamengo vai ser transmitido no SBT e Conmebol TV, a partir das 9 e meia da noite, pelo horário de Brasília. A partida é válida pelas quartas de final da Libertadores.

Pela TV aberta, o canal do SBT vai transmitir a partida para todos os estados do Brasil de graça, tanto no canal principal como por afiliadas. Téo José narra a partida, enquanto Mauro Cezar Pereira e Mauro Beting comentam o jogo.

Outra opção é a Conmebol TV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro ou DirecTV GO, disponibiliza apenas por assinatura.

O Corinthians venceu o Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores, enquanto o Flamengo goleou o Tolima com oito gols no agregado.

Informações do jogo do Corinthians x Flamengo:

Data: Terça-feira, 02/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: SBT, Site do SBT, SBT Vídeos e Conmebol TV

Arbitragem:

Provável escalação de Corinthians x Flamengo:

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil, Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz, Maycon, Willian; Adson e Yuri Alberto. Renato Augusto e Paulinho continuam desfalques para o Timão. Técnico: Vitor Pereira.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro. O técnico Dorival ainda não pode contar com Bruno Henrique, Rodrigo Caio e o goleiro Diego Alves. Já Vidal, nova contratação do Mengo, pode entrar em campo.. Técnico: Dorival Junior.

Quem tem mais vitória no confronto entre Corinthians e Flamengo?

O Flamengo tem mais vitórias no confronto contra o Corinthians. De acordo com dados do portal Meu Timão, em 143 partidas disputadas por toda a história, são 59 vitórias para o elenco rubro-negro, 30 empates e 54 triunfos para o grupo paulista.

Os confrontos são válidos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e até amistosos. No quesito gols marcados, o Flamengo continua com a vantagem no retrospecto, tendo 224 contra 212 gols marcados pelo Corinthians, segundo o portal Meu Timão.

A última vez que Corinthians e Flamengo se enfrentaram aconteceu em 10 de julho de 2022, na Neo Química Arena, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Com gol contra de Rodinei, o Corinthians ganhou o jogo por 1 a 0 no placar.

Como vai ser as quartas de final da Libertadores?

Oito equipes disputam as quartas de final da Libertadores. A fase é disputada em jogos de ida e volta, onde o elenco com a melhor campanha até aqui decide em casa.

O chaveamento foi definido até a final da Libertadores pela Conmebol. Isso significa que cada uma das equipes sabe o caminho que tem que percorrer até a decisão da temporada.

Não tem gol fora de casa na Libertadores. Em caso de empate na partida de volta, a disputa de pênaltis será iniciada 10 minutos após o fim do segundo tempo. Não tem prorrogação nas quartas de final da Libertadores.

Athletico PR x Estudiantes

Atlético MG x Palmeiras

Flamengo x Corinthians

Vélez x Talleres

