Ituano x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (6/11)

Ituano x Botafogo-PB se enfrentam neste sábado, 6, em partida da 6ª rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C 2021. A bola rola às 17h (horário de Brasília) no Estádio Novelli Júnior, com transmissão ao vivo no streaming. Confira então como assistir o duelo ao vivo e as prováveis escalações.

Onde assistir Ituano x Botafogo-PB ao vivo?

O confronto entre os clubes não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o DAZN, serviço de streaming por assinatura, exibe o jogo hoje ao vivo para todo o Brasil a partir das 17h.

O serviço é pago e o valor está R$ 19,90 por mês. Mas novos assinantes podem ter acesso aos conteúdos por um mês de graça.

Data: 6 de novembro 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

Onde assistir Ituano x Botafogo-PB ao vivo: DAZN

Quais as últimas notícias da partida?

Já classificado à próxima Série B, o Ituano entra em campo na busca por garantir a primeira posição do grupo. Caso permaneça na liderança, o Galo de Itu conquista a vaga na decisão da terceira divisão do campeonato. Um empate também basta para o clube avançar com a primeira posição.

Por outro lado, a equipe do Botafogo-PB ainda não está garantida na próxima segunda divisão. O Belo está em segundo lugar na chave e, para não depender de nenhum resultado, precisa vencer o confronto diante do Ituano. Em caso de triunfo, o clube paraibano ainda ultrapassa o time paulista e garante a vaga também na final da Série C.

Qual a provável escalação do jogo?

Na última rodada do quadrangular final, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então das 17h, a bola rola para o confronto entre Ituano x Botafogo-PB, que o torcedor pode assistir ao vivo no DAZN. Confira abaixo, quais os prováveis times para o jogo:

Ituano: Pegorari; Pacheco, Mateus Silva, Matheus Mancini e Mário Sérgio; Jiménez, Léo Duarte, Igor Henrique e Gerson Magrão; Tiago Marques e João Victor.

Botafogo-PB: Felipe; Sávio, Daniel Felipe, Willian Machado e Tsunami; Amaral, Tinga, Pablo e Clayton; Luã Lúcio e Welton (Bruno Gonçalves).

Quem vencer o embate garante mais três pontos na tabela de classificação, mas em caso de empate, os dois clubes pontuam apenas um. Para assistir Ituano x Botafogo-PB ao vivo o torcedor terá que acompanhar pelo DAZN, plataforma streaming, mas que exibe alguns jogos da Série C.

