Quais times subiram para Série B 2022 e quem ainda tem chance?

O Campeonato Brasileiro da Série C realiza entre sábado, 6, e domingo, 7, a última rodada do quadrangular final. É nesta fase em que se define os quatro classificados à segunda divisão da próxima temporada. No entanto, já há dois times que subiram para a Série B 2022 de forma antecipada. Saiba quais os clubes.

Quais times subiram para a Série B 2022?

As equipes do Ituano e da Tombense estão garantidas na próxima segunda divisão do futebol brasileiro. Com 10 pontos cada e na liderança dos grupos C e D, respectivamente, os dois times subiram para a Série B 2022 com uma rodada de antecedência e entram em campo de olho na final do Brasileiro Série C.

Os líderes das duas chaves se garantem na decisão da terceira divisão do futebol brasileiro. No entanto, a equipe mineira já está na disputa do título. O clube tem quatro pontos de vantagem para o Novorizontino, segundo colocado da tabela, e está garantido no primeiro lugar.

Por outro lado, o Ituano é um dos times que subiram para a Série B 2022, mas ainda não está na final da Série C. A equipe paulista enfrenta o Botafogo-PB na última rodada e, caso perca o duelo, perde a liderança do grupo para a o time paraibano.

Quem ainda tem chance de acesso?

No Grupo C, Botafogo-PB e Criciúma brigam pela segunda vaga da chave. O Alvinegro da Estrela Vermelha depende apenas de si para conseguir o acesso, basta vencer o Ituano. Já para o clube catarinense, além de vencer seu confronto contra o Paysandu, precisa torcer por um tropeço do Belo.

No Grupo D, Novorizontino, Manaus e Ypiranga-RS ainda sonham em ser um dos times que subiram para a Série B 2022. Com seis pontos cada, Novorizontino e Manaus se enfrentam em um duelo decisivo. Quem vencer, garante a classificação. Por outro lado, o empate pode ser favorável ao clube do Ypiranga-RS.

O time gaúcho tem cinco pontos e pega a já classificada Tombense. Para avançar, o canarinho precisa vencer a equipe mineira e ainda torcer por um empate no confronto entre Novorizontino e Manaus.

Confira as chances de cada time subir:

Botafogo-PB: 79.3%

Novorizontino: 69,1%

Manaus: 25%

Criciúma: 20.7%

Ypiranga-RS: 5,9%

Paysandu: 0%

*Dados são do site Chance de Gol, do doutor em estatística pela USP, Marcelo Leme de Arruda.

Qual time não tem mais chances de subir para Série B 2022?

A equipe do Paysandu é a única que não possui mais chances de ser um dos times que subiram para a Série B 2022. O Papão da Curuzu conquistou somente dois pontos nas cinco primeiras rodadas e entra em campo apenas para cumprir tabela na Série C.

Veja a classificação

Grupo C

Ituano – 10 pontos Botafogo-PB – 8 pontos Criciúma – 6 pontos Paysandu – 2 pontos

Grupo D

Tombense – 10 pontos Novorizontino – 6 pontos Manaus – 6 pontos Ypiranga – 5 pontos

Próxima rodada da Série C

Entre sábado, 6, e domingo, 7, quatro jogos válidos pela sexta e última rodada do quadrangular final da Série C 2022 ocorrem. Mesmo com Ituano e Tombense, entre os times que já subiram para a Série B 2022, os clubes entram em campo para a última rodada. Veja abaixo os duelos:

Sábado, 6 de novembro

Paysandu x Criciúma – Estádio Curuzu, às 17h

Ituano x Botafogo-PB – Estádio Novelli Junior, às 17h

Domingo, 7 de novembro

Novorizontino x Manaus – Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h

Tombense x Ypiranga – Tombos, às 16h

