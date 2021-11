Tombense x Ituano ao vivo: onde assistir final da Série C (13/11)

Na disputa do título da Série C 2021, Tombense e Ituano fazem o primeiro jogo da final neste sábado, 13. O duelo ocorre no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, às 17h15, com transmissão ao vivo na TV e streaming. Confira então onde assistir o jogo da Tombense x Ituano e tudo sobre o confronto.

Onde assistir final da Série C entre Tombense x Ituano?

O confronto entre os clubes terá transmissão da Band, mas também do DAZN, serviço de streaming por assinatura, que exibe o jogo hoje ao vivo a partir das 17h15. O serviço é pago e o valor está R$ 19,90 por mês. Mas novos assinantes podem ter acesso aos conteúdos por um mês de graça.

Data: 13 de novembro 2021

Horário: 17h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida – Tombos (MG)

Como as equipes chegam para a final?

A equipe da Tombense chega à final após garantir a liderança do Grupo D do quadrangular final. O clube mineiro venceu três partidas, empatou duas e perdeu apenas um confronto na segunda fase. Encerrou a etapa com 11 pontos conquistados e a vaga então garantida à Série B.

Por outro lado, a equipe do Ituano fez a melhor campanha do quadrangular final. Líder do Grupo C, o Galo de Itu conquistou 13 pontos, com quatro vitórias, um empate, mas uma derrota. Com 11 gols marcados, a equipe do interior paulista tem o melhor ataque da segunda fase e já está garantido na segunda divisão de 2022.

Qual a provável escalação de Tombense x Ituano?

De olho no título da competição, os dois clubes vão a campo com o que de melhor possuem no elenco. Logo depois do jogo deste sábado, 13, os times voltam a se enfrentar no dia 20, no segundo e decisivo duelo. Veja abaixo a provável escalação de Tombense x Ituano para o jogo da final da Série C 2021:

Tombense: Felipe Garcia; David, Moisés, Roger Carvalho e Manoel; Luiz Otávio, Eduardo Neto, Jean Lucas e Edson Capa; Everton Galdino e Rubens.

Ituano: Pegorari; Pacheco, Mateus Silva e Matheus Mancini e Rhuan; Jiménez, Igor Henrique, Gerson Magrão e Bruno Lima; Tiago Marques e Fernandinho.

