Jogo do América MG x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo e horário – 13/11

América MG e Grêmio se enfrentam neste sábado, 13, às 18h30, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena Independência, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde vai passar o jogo do América MG x Grêmio hoje.

Onde assistir jogo do América MG x Grêmio hoje?

O jogo do América MG x Grêmio hoje ocorre a partir das 18h30 e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV (menos MG) e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 13 de novembro 2021

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Independência – Belo Horizonte (MG)

Qual a transmissão do jogo América MG x Grêmio hoje: Premiere e SporTV (menos MG)

Como as equipes chegam ao jogo?

O América MG chega ao confronto deste sábado, 13, vindo de vitória por 3 a 2 diante do Sport. Com o triunfo, o Coelho chegou aos 41 pontos, mas inicia a rodada na 10ª posição da tabela. No entanto, uma nova vitória coloca o time mineiro na briga direta pelas vagas aos torneios internacionais e longe do Z-4.

Por outro lado, o Grêmio venceu o Fluminense na última rodada e voltou a sonhar com a permanência na Série A. Com 29 pontos, o Tricolor é penúltimo colocado e está a sete do Bahia – primeira equipe fora do Z-4. A partida entre a equipe mineira e o Imortal marca o primeiro encontro do treinador Vagner Mancini com sua antiga equipe.

No primeiro turno, os clubes empataram em 1 a 1 no confronto. Relembre:

Qual a provável escalação de Atlético GO x Santos?

Precisando vencer para não piorar a situação na zona do rebaixamento, a equipe do gremista terá um desfalque de peso para o confronto. O atacante Douglas Costa sentiu o músculo adutor e então desfalca o time para o jogo América MG x Grêmio hoje. Veja abaixo as prováveis escalações:

América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva (Anderson Jesus) e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê, Felipe Azevedo, Ademir e Zárate

Grêmio: Brenno; Vanderson (Rafinha), Geromel, Kannemann e Cortez; Mateus Sarará, Lucas Silva, Elias, Alisson e Ferreira; Diego Souza.

