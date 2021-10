Jogo do Atlético GO e Grêmio hoje: onde assistir ao vivo e horário (25/10)

Atlético GO e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira, 25, a partir das 20h, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio Antonio Accioly, mas com transmissão na tv fechada. Saiba então onde assistir jogo do Grêmio e Atlético GO hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Atlético GO e Grêmio hoje ao vivo?

O jogo do Atlético GO e Grêmio hoje ocorre a partir das 20h e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto o torcedor também poderá assistir a partida pelo SporTV ou então Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 25 de outubro 2021

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Antonio Accioly – Goiânia (GO)

Onde assistir jogo do Atlético GO e Grêmio hoje ao vivo: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

O Atlético GO chega ao confronto com moral, logo depois de vencer o líder Atlético MG por 2 a 1. Com o triunfo, o Dragão chegou aos 34 pontos e abriu seis de vantagem para a zona do rebaixamento. Agora, a equipe goiana busca engatar a segunda vitória consecutiva para saltar a então primeira parte da tabela.

Por outro lado, a equipe do Grêmio chega ao confronto vindo de vitória por 3 a 2 diante do Juventude. A vitória levou o Tricolor aos 26 pontos, mas o clube se manteve na penúltima posição do campeonato. Com os tropeços das equipes da parte de baixo da tabela, o Imortal pode agora sair do Z-4 em caso de triunfo.

No primeiro turno, a equipe goiana venceu o confronto por 1 a 0, na Arena do Grêmio. Relembre:

Qual a provável escalação de Atlético GO e Grêmio?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 20h, a bola rola para o jogo do Atlético GO e Grêmio hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Grêmio: Brenno; Vanderson; Paulo Miranda, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos e Villasanti; Alisson, Jean Pyerre e Douglas Costa; Diego Souza (Borja).

Atlético-GO: Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willian Maranhão e André Luís; Ronald (João Paulo), Zé Roberto e Janderson.

