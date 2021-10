Jogo do Atlético MG ao vivo x Cuiabá: onde assistir hoje e horário (24/10)

Atlético MG e Cuiabá se enfrentam neste domingo, 24, a partir das 16 horas (horário de Brasília), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio Mineirão, mas com transmissão ao vivo na tv aberta e fechada. Saiba então onde assistir o jogo do Atlético MG e Cuiabá ao vivo.

Onde assistir jogo do Atlético MG e Cuiabá ao vivo?

O jogo do Atlético MG e Cuiabá terá transmissão da TV aberta pela Globo, que exibe o confronto ao vivo para parte de sua rede. No entanto o torcedor também poderá assistir a partida no Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Data: 24 de outubro 2021

Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Onde assistir jogo do Atlético MG e Cuiabá ao vivo: Globo e Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de derrota no Campeonato Brasileiro, o líder Atlético MG está com 56 pontos no Nacional e com vantagem na primeira posição. A equipe de Cuca também segue viva na Copa do Brasil e, após golear o Fortaleza por 4 a 0 no jogo de ida da semifinal, está com um pé na decisão do torneio.

Por outro lado, o Cuiabá vem com uma boa campanha no Brasileirão e após cair na Copa Verde, disputa apenas o Nacional. O clube não perde há quatro rodada do campeonato, mas segue de olho em uma vaga no G-4. Em 9º, o Dourado tem 35 pontos e está a cinco do Inter, atual sexto colocado na tabela.

No confronto do 1º turno entre as equipes, o Galo venceu por 1 a 0. Relembre:

Qual a provável escalação de Atlético MG e Cuiabá?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco, mas o Galo pode poupar alguns jogadores em razão da Copa do Brasil. A partir então do horário das 16h, a bola rola para o jogo do Atlético MG e Cuiabá, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv aberta e pay-per-view.

Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva (Igor Rabello), Junior Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk (Vargas ou Sasha) e Keno (Savarino).

Cuiabá: Walter; Lucas Ramon, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Felipe Marques (Jonathan Cafú) e Jenison.

