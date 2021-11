Jogo do Atlético MG x América MG hoje: onde assistir e horário – 7/11

Atlético MG e América MG se enfrentam neste domingo, 7, a partir das 16 horas, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O duelo será realizado no Estádio do Mineirão, mas com transmissão na TV aberta e fechada. Saiba então onde assistir jogo do Atlético MG x América MG hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Atlético MG x América MG hoje?

O jogo do Atlético MG x América MG hoje ocorre a partir do horário das 16 horas e terá transmissão da TV aberta pela Globo, para parte de sua rede. No entanto, o torcedor também poderá assistir o duelo ao vivo pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 7 de novembro 2021

Local: Estádio do Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Atlético MG x América MG hoje: Globo, Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de vitória diante do Grêmio por 2 a 1, o Galo inicia a rodada na liderança, com nove pontos de vantagem para o atual segundo colocado, o Flamengo. Com apenas mais nove rodadas para o fim do campeonato, uma vitória pode deixar o Atlético MG ainda mais próximo do título.

Por outro lado, o América MG vem de duas vitórias consecutivas e conseguiu saltar na tabela. O Coelho inicia a rodada na 10ª posição, com 38 pontos, e um triunfo passa a deixar o clube de olho nas vagas para a próxima Libertadores.

Qual a provável escalação de Atlético MG x América MG?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16 horas, a bola rola para o jogo do Atlético MG x América MG hoje, que o torcedor pode assistir na TV aberta e fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Atlético MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Savarino e Diego Costa.

América MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Lucas Kal e Juninho; Ademir, Rodolfo e Zárate (Felipe Azevedo).

LEIA TAMBÉM

+ Datas da final da Copa do Brasil de 2021: veja o resultado do sorteio