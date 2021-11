Jogo do Atlético MG x Grêmio hoje: onde assistir AO VIVO e horário (3/11)

Em jogo adiado da 19ª rodada, Atlético MG e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 3, a partir das 21 horas, em partida do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio Mineirão, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Atlético MG x Grêmio hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Atlético MG x Grêmio hoje?

O jogo do Atlético MG x Grêmio hoje ocorre a partir do horário das 21 horas e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 3 de novembro 2021

Local: Estádio do Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Horário: 21 horas (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Atlético MG x Grêmio hoje: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Líder isolado com 59 pontos, o Atlético MG chega ao confronto desta quarta-feira, 3, em busca de aumentar sua liderança na competição. O Galo está com sete pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado, mas pode ganhar uma folga a mais na primeira colocação em caso de triunfo na partida atrasada.

Por outro lado, em situação completamente oposta, o Grêmio busca o triunfo para sonhar em escapar da zona do rebaixamento. O Imortal vem de duas derrotas consecutivas e viu a distância para o primeiro time fora da degola aumentar. A sete pontos de sair do Z-4, o Tricolor precisa então vencer seus duelos adiados, para a situação não ficar ainda pior.

Qual a provável escalação do Atlético MG x Grêmio?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21 horas, a bola rola para o jogo do Atlético MG x Grêmio hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Atlético MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Keno (Vargas) e Hulk.

Grêmio: Brenno; Vanderson (Rafinha), Pedro Geromel, Rodrigues e Cortez; Lucas Silva, Villasanti e Campaz; Ferreira, Douglas Costa e Borja.

LEIA TAMBÉM

+ Quantas vezes o Vasco foi rebaixado no Brasileirão? Relembre