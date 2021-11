Quantas vezes o Vasco foi rebaixado no Brasileirão? Relembre

Ao longo de sua história centenária, com 123 anos de fundação, a equipe vascaína possui diversos momentos de glórias, mas algumas temporadas de enlouquecer o torcedor. Foram quatro vezes que o Vasco foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, sendo todas a partir de 2008. Relembre as quedas logo abaixo:

Quantas vezes o Vasco foi rebaixado?

Em 12 anos, o Vasco foi rebaixado quatro vezes. Após a primeira queda em 2008, o Gigante da Colina caiu em 2013, 2015 e, por fim, em 2020. Entre os considerados 12 grandes do futebol brasileiro, a equipe vascaína é aquela que mais vezes disputou a segunda divisão nacional.

Ao lado de Avaí, Coritiba e Vitória, o Cruzmaltino está entre os clubes com mais rebaixamentos na era dos pontos corridos do Brasileirão, disputado neste formato desde 2003. Na primeira vez em que caiu, o Vasco conquistou apenas 40 pontos na Série A e terminou as 38 rodadas na 18ª posição do campeonato.

No entanto, garantiu o retorno na temporada seguinte e com o título da Série B conquistado em 2009. Bastaram então cinco temporadas para que o Vasco fosse rebaixado pela segunda vez em sua história. Ao terminar o campeonato novamente em 18º lugar, mas com 44, pontos, o time carioca caiu em 2013.

Dessa vez, o Gigante da Colina bateu e voltou. Logo depois de disputar a segunda divisão em 2014 e garantir o acesso com o terceiro lugar, o clube não conseguiu se manter na elite do futebol no ano seguinte e voltou cair. Encerrou a edição de 2015 com 41 pontos conquistados e, pela terceira vez, em 18º.

O acesso veio rapidamente com o terceiro lugar na Série B de 2016 e o clube disputou mais quatro temporadas na elite do futebol. Entretanto, a permanência durou até 2020. A equipe encerrou o último Brasileiro em 17º, com os mesmos 41 pontos do Fortaleza, mas por conta do saldo de gols, o Vasco foi rebaixado pela quarta vez.

Vasco lidera em rebaixamentos entre os 12 grandes

Entre os considerados 12 grandes do futebol brasileiro, o Vasco é o clube que mais vezes caiu. Com suas quatro quedas, o Cruzmaltino aparece líder isolado neste quesito, seguido pelo Botafogo, que possui três rebaixamentos (2002, 2014 e 2020). Com duas quedas estão Palmeiras (2002 e 2012) e o Grêmio (1991 e 2004).

As equipes do Atlético MG (2005), Corinthians (2007), Cruzeiro (2020), Internacional (2016) e Fluminense (1997) possuem uma queda cada. Por outro lado, Santos, São Paulo e Flamengo seguem sem rebaixamentos ao longo de suas histórias. Com o Vasco líder, veja então a lista de rebaixados do G-12:

4 – Vasco (2008, 2013, 2015 e 2020)

3 – Botafogo (2002, 2014 e 2020)

2 – Grêmio (1991, 2004) e Palmeiras (2002, 2012)

1 – Atlético-MG (2005), Corinthians (2007), Fluminense (1997), Internacional (2016) e Cruzeiro (2019)

0 – Flamengo, Santos e São Paulo.

Quantos títulos da Série B tem o Vasco?

A equipe do Vasco tem apenas um título do Campeonato Brasileiro da Série B, conquistado em 2009. Nas outras oportunidades em que disputou a segunda divisão, o Gigante da Colina encerrou a competição com o terceiro lugar. Já a Série A o clube venceu em 1974, 1989, 1997 e, por fim, em 2000.

Nas três primeiras vezes que foi rebaixado, o Vasco conseguiu o acesso rapidamente, logo na temporada seguinte. No entanto, o clube não briga nas primeiras posições desta temporada da Série B e, pela primeira vez em sua história, pode disputar a segundona duas vezes consecutivas.

LEIA TAMBÉM

+ Botafogo, Vasco e mais: chances de subir para série A 2022 do Brasileirão