Jogo do Botafogo e Confiança: Onde assistir AO VIVO e horário (3/11)

De olho na liderança, o Botafogo recebe o Confiança nesta quarta-feira, 3, a partir das 19 horas, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no Estádio Nilton Santos “Engenhão”, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Botafogo e Confinação hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Botafogo e Confiança ao vivo?

O jogo do Botafogo x Confiança hoje ocorre a partir do horário das 19 horas e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 3 de novembro 2021

Local: Estádio Nilton Santos “Engenhão” – Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Botafogo x Confiança ao vivo: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

O Confiança chega ao duelo desta quarta-feira, 3, vindo de derrota para o Londrina por 2 a 0. Logo depois de emendar três vitórias consecutivas e ver a saída da zona do rebaixamento próxima, a equipe sergipana freou na última rodada e estacionou nos 31 pontos. Agora, busca o triunfo para voltar se aproximar de sair do Z-4.

Por outro lado, o Botafogo chega ao jogo de hoje em situação complemente oposta. O Fogão é o atual segundo colocado e está de olho na liderança da Série B. Para conseguir chegar no topo da tabela, o Fogão precisa da vitória e torcer por então um tropeço do líder Coritiba, que está com apenas dois pontos de vantagem.

Qual a provável escalação do Botafogo x Confiança?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19 horas, a bola rola para o jogo do Botafogo x Confiança hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Botafogo: Diego Loureiro (Gatito Fernández); Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo; Barreto, Pedro Castro e Chay; Warley, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

Confiança: Rafael Santos, Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Vinícius Barba, Rafael Vila, Álvaro e Ítalo; Willians Santana e Hernane Brocador (Lohan).

