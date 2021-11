Jogo do Brasil de Pelotas x Botafogo ao vivo, horário e escalação (21/11)

Brasil de Pelotas e Botafogo se enfrentam neste domingo, 21, no Estádio Bento de Freitas, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola a partir das 16h, e com a possibilidade de título do Fogão, o duelo terá transmissão da TV aberta. Saiba então onde assistir jogo do Brasil de Pelotas x Botafogo ao vivo.

Onde assistir jogo do Brasil de Pelotas x Botafogo ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 21, terá transmissão ao vivo da TV aberta, pela Rede Globo, para parte de sua rede. No entanto, o torcedor também pode acompanhar o confronto em tempo real pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 21 de novembro 2021

: 21 de novembro 2021 Horário : 16 horas (horário de Brasília)

: 16 horas (horário de Brasília) Local: Estádio Bento de Freitas – Pelotas (RS)

Estádio Bento de Freitas – Pelotas (RS) Onde assistir jogo Brasil de Pelotas x Botafogo ao vivo: Globo e Premiere

Do que o Botafogo precisa para ser campeão?

Com 66 pontos e na primeira posição da Série B, o Botafogo tem a possibilidade de ser campeão da segundona nesta rodada. Isso porque, o clube tem dois pontos de vantagem para o vice Coritiba e, caso vença a partida deste domingo e o Coxa tropece, o Fogão abre cinco ou quatro pontos, com apenas mais uma rodada a ser disputada.

Por outro lado, o Brasil de Pelotas apenas cumpre tabela no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe gaúcha já está rebaixada para a Série C 2022 e, com 23 pontos, vai encerrar a competição na lanterna.

Qual a provável escalação de Brasil de Pelotas x Botafogo hoje?

Em busca do triunfo, o Glorioso deve ir a campo com força máxima, em busca do título da segundona. A equipe carioca precisa vencer e torcer por um tropeço do Coritiba para erguer a taça no jogo Brasil de Pelotas x Botafogo, que terá transmissão ao vivo da TV aberta e Premiere. Veja então as prováveis escalações:

Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Carli, Kanu e Carlinhos; Oyama e Barreto; Warley, Chay e Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

Brasil de Pelotas: Marcelo; Netto, Ícaro, Camilo e Héverton; Diego e Matias; Patrick, Renatinho e Rildo; Erison.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno pela 18ª rodada, mas com triunfo do Botafogo por 1 a 0. Relembre: