Jogo do Botafogo hoje x Santos: que horas vai começar hoje (10/11/22)

O Botafogo ainda sonha com a vaga na Libertadores enquanto o Santos quer uma melhor colocação na tabela do Brasileirão. Nesta quinta-feira, o jogo do Botafogo hoje começa às 20h (Horário de Brasília, direto do Nilton Santos pela 37ª rodada da competição. Quer saber onde assistir ao jogo de hoje? Confira as informações no texto.

O Botafogo ocupa a décima primeira posição com 50 pontos, vindo de vitória em cima do Atlético MG. Já o Peixe empatou com o Avaí enquanto aparece na décima segunda posição com 47 pontos.

Que horas é o jogo do Botafogo hoje?

O jogo do Botafogo hoje vai ser às 20h (Horário de Brasília), direto do Estádio Nilton Santos, na cidade do Rio de Janeiro e também no estado carioca.

Atenção torcedores: se você mora no estado do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, deve ficar atento com a diferença de horário.

Todas as transmissões seguem o horário de Brasília.

Onde vai ser o jogo do Botafogo hoje?

O jogo do Botafogo e Santos hoje vai ser no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, estado carioca.

O espaço tem capacidade para receber mais de 46 mil torcedores, com presença garantida da torcida alvinegra para apoiar e alavancar o desempenho do clube que ainda sonha com a Libertadores.

O Nilton Santos é a casa oficial do Botafogo, localizado no antigo terreno da Rede Ferroviária Federal, no bairro do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro.

Além de receber jogos de futebol, o estádio também realiza festas, shows e grandes eventos. Nos últimos anos, passou por grandes reformas desde melhorias nas arquibancadas até os vestiários.

Como assistir jogo do Botafogo hoje no Sportv?

O jogo do Botafogo hoje vai passar no Sportv e Premiere, às 20h (Horário de Brasília). Dá para assistir se você é assinante da TV paga ou até mesmo no aplicativo.

Os canais estão disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Sintoniza a sua programação para curtir todos os lances do jogo do Brasileirão em qualquer lugar do Brasil.

Já o Premiere, pay-per-view, só está disponível nas operadoras por valor extra na mensalidade.

Se você gosta de assistir tudo pelo celular, pode assistir no aplicativo do GloboPlay se for assinante da plataforma. Por diferentes valores você tem acesso à jogos, filmes, séries e novelas da Globo.

Caso não seja assinante, acesse www.globoplay.globo.com para encontrar os pacotes.

OI: 39

SKY: 39 e 439 HD

CLARO: 39 e 539 HD

VIVO: 539, 39, 339, 819 HD

+GP Brasil da F1 2022: horários e programação da Fórmula 1

Escalações de Botafogo x Santos:

Provável escalação do Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Tchê Tchê, Patrick de Paula, Gabriel Pires; Júnior, Jeffinho e Tiquinho Soares.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho, Ângelo, Carlos Sánchez, Lucas Barbosa; Marcos Leonardo.

FICHA TÉCNICA:

Data: Quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv, Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Você também vai gostar de ler:

São Silvestre 2022: tudo sobre a tradicional corrida de SP

Classificação do Brasileirão 2022; resultados da tabela após 36ª rodada

Por que Gabigol não foi convocado? Web sai em defesa do atacante