Jogo do Ceará x RB Bragantino ao vivo, onde assistir e horário (30/04)

Abrindo a quarta rodada do Brasileirão neste sábado, equipes disputam os três pontos

Neste sábado, Ceará e RB Bragantino se enfrentam a partir das 16h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo do Ceará x RB Bragantino ao vivo

O time comandado por Dorival Júnior busca a vitória no confronto para se afastar da zona de classificação, contabilizando apenas três pontos. Do outro lado, o elenco de Mauricio Barbieri aparece na parte de cima da tabela com cinco pontos, sem perder nenhuma partida.

Onde assistir o jogo do Ceará x RB Bragantino ao vivo?

O jogo do Ceará x RB Bragantino hoje vai ser transmitido no Premiere 2, a partir das 16h30, horário de Brasília.

- PUBLICIDADE -

O pay-per-view está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas assinantes podem acompanhar os jogos da Série B na rodada.

Para tornar-se membro, basta entrar em contato com a operadora ou então acessar o site (www.premiere.globo.com) e escolher o pacote de transmissão.

Assinante do GloboPlay pode assistir ao vivo se tiver o Premiere no pacote da programação.

Informações do Jogo do Ceará x RB Bragantino ao vivo hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Premiere 2

Em 15º lugar com três pontos, o Ceará trava uma batalha para subir na classificação e se afastar o quanto antes da zona de rebaixamento na temporada. Com uma vitória, uma derrota e um jogo a menos, o clube do Nordeste busca os três pontos de qualquer maneira.

Do outro lado, o Braga entra em campo depois da perder para o Estudiantes na Libertadores. Porém, está em uma boa situação no Brasileirão com cinco pontos em 7º lugar. Se vencer o jogo de hoje e os adversários tropeçarem, o grupo pode brigar na parte de cima.

+ Casos de racismo no futebol: semana tem 4 episódios contra brasileiros

Escalação de Ceará x RB Bragantino

Escalação do Ceará:​ João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Otávio, Bruno Pacheco, Rodrigo Lindoso, Richardson, Richard, Viña, Mendoza e Erick

Escalação do RB Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Realpe, Kevin Lomónaco, Ramon, Bruno, Weverson, Jadsom, Carlos, Hyoran e Alerrando

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

- PUBLICIDADE -

Últimos jogos de Ceará e RB Bragantino

Ceará:

Ceará 1 x 3 Botafogo (Brasileirão)

Tombense 0 x 2 Ceará (Copa do Brasil)

General Caballero 0 x 2 Ceará (Copa Sul-Americana)

RB Bragantino:

Goiás 1 x 2 RB Bragantino (Copa do Brasil)

RB Bragantino 1 x 1 São Paulo (Brasileirão)

Estudiantes 2 x 0 RB Bragantino (Libertadores)

Aproveite e siga o DCI no Google News