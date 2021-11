Jogo do Ceará x Sport hoje: onde vai passar ao vivo e horário (14/11)

Ceará e Sport se enfrentam neste domingo, 14, às 19 horas, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena Castelão, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde vai passar o jogo do Ceará x Sport hoje.

Onde assistir jogo do Ceará x Sport hoje?

O jogo do Ceará x Sport hoje ocorre a partir das 19 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 14 de novembro 2021

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão – Fortaleza (CE)

Qual a transmissão do jogo Ceará x Sport hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Após embalar quatro jogos sem derrotas, o Ceará voltou a perder no campeonato. Na última rodada, o Vozão foi derrotado pelo Athletico PR por 2 a 1 e estacionou nos 39 pontos. O clube está com seis de vantagem para o Z-4 e busca agora o triunfo para se afastar de vez das proximidades degola e passar a focar nas vagas para os torneios internacionais.

Por outro lado, o Sport vem de duas derrotas consecutivas e permanece dentro da zona do rebaixamento. Com 30 pontos, o Leão está a seis do primeiro time fora do Z-4 e precisa vencer para não se afundar ainda mais na degola.

No primeiro turno, os clubes empataram em 0 a 0. Relembre:

Qual a provável escalação de Ceará x Sport?

Em busca do triunfo na 32ª rodada do Brasileirão, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. Às 19 horas, a bola rola para o jogo do Ceará x Sport hoje, que terá transmissão ao vivo no Premiere. Veja abaixo os prováveis times:

Ceará: João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Marlon, Lima e Mendoza; Jael e Rick.

Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, José Welison, Hernanes e Everton Felipe; Paulinho Moccelin e Mikael.

LEIA TAMBÉM

Jogos do Brasileirão 2021: tabela da 32ª rodada no fim de semana