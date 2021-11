Jogo da Chapecoense e Atlético-GO hoje: onde assistir e horário – 26/11

Em confronto válido pela 36ª rodada do Brasileirão, as equipes de Chapecoense x Atlético-GO se enfrentam nesta sexta-feira, 26/11, a partir das 21h30 (horário de Brasília), na Arena Condá. Confira as informações e saiba onde assistir ao jogo da Chapecoense e Atlético-GO hoje.

Onde assistir Chapecoense x Atlético-GO hoje: O confronto entre Chapecoense e Atlético-GO hoje terá transmissão ao vivo do canal SporTV, na TV paga, além da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura no site ou pelo aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Condá, cidade de Chapecó, no Brasil

TV: SporTV (Menos SC)

LiveStream: Premiere

Na décima quinta posição do Brasileirão, o Atlético-GO precisa da vitória nesta sexta-feira se quiser subir na classificação e, dessa maneira, se afasta de vez da zona de rebaixamento. Com 41 pontos, venceu nove partidas, empatou catorze e perdeu outras onze, ou seja, espera contar com os melhores jogadores hoje para sair na frente.

Enquanto isso, a Chapecoense já está rebaixada depois de completar 15 pontos na lanterna do campeonato, fazendo somente uma vitória, doze empates e vinte e uma derrotas na temporada. Por isso, entra em campo nesta sexta somente para cumprir tabela e, quem sabe, dar a alegria para os torcedores que forem ao estádio hoje.

Um jogo sem grandes emoções e disputas marcou o primeiro turno. Relembre a seguir.

Escalações da Chapecoense x Atlético-GO:

O elenco da casa não possui novas baixas no plantel de jogadores, enquanto os visitantes não poderão contar com Luan Poli, já que não foi relacionado.

CHAPECOENSE: João Paulo; Laércio, Ezequiel, Ignacio, Busanello; Mike, Anderson Leite, Moisés Ribeiro, Ronei, Nunes; Henrique

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Dudu, Eder, Pedro Henrique, Arthur Henrique; William, Marlon Freitas; Janderson, Luis, João Paulo; Zé Roberto

Leia também:

Maurício Souza do vôlei diz ter dificuldade para encontrar novo clube