Jogo do Corinthians feminino hoje (03/08): onde vai passar e horário

Na abertura da penúltima rodada do Brasileirão, o jogo do Corinthians feminino hoje vai ser contra o Esmac, com a bola rolando às 20h (Horário de Brasília), nesta quarta-feira, 3 de agosto. O confronto no Estádio Parque São Jorge, em São Paulo, promete bom futebol com transmissão ao vivo.

O clube paulista soma 28 pontos e é o quarto na tabela, atrás de Palmeiras, Inter e São Paulo. Já o Esmac, com 8 pontos, está em 14º lugar.

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje ao vivo

O jogo do Corinthians feminino hoje vai passar no Eleven Sports, a partir das 20h (Horário de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino nesta quarta-feira.

Sem transmissão pela televisão, o torcedor pode acessar o serviço de streaming Eleven Sports através do site (www.elevensports.com) ou no aplicativo disponível para celular e tablet.

A plataforma do Eleven Sports pode ser encontrada de maneira gratuita.

Informações do jogo do Corinthians x Esmac hoje:

Data: Quarta-feira, 03/08/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Parque São Jorge, em São Paulo

Onde assistir: Eleven Sports

Arbitragem: José Guilherme Almeida E Souza

Últimos jogos de Corinthians e Esmac:

Corinthians 1 x 0 Ferroviária – 13ª rodada

Esmac 2 x 1 Cruzeiro – 13ª rodada

Escalações de Corinthians x Esmac:

Provável escalação do Corinthians: Pati; Giovanna, Jaqueline, Diany, Jhe; Mariza, Tamires, Paulinha, Tarciane; Gabrielle e Maga.

Provável escalação do Esmac: Leticia; Lara Capanema, Lorena, Helayne, Nathalia; Karla, Luciene Baião, Raquel, Lari; Andrea e Radija.

Quais são os jogos do futebol femininos de hoje?

Oito jogos serão realizados nesta quarta-feira, 3 de agosto, pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino na primeira divisão.

Todas as dezesseis equipes entram em campo, brigando pelos três pontos e a possibilidade de alcançarem a parte de cima da classificação em busca das quartas de final. Lembrando que apenas os oito primeiros avançam até a próxima fase.

A seguir, confira todos os jogos da rodada no Brasileirão Feminino hoje.

Quarta-feira (03/08): – jogo do Corinthians feminino hoje

Flamengo x RB Bragantino – 15h

Internacional x Santos – 15h

Real Brasília x Cresspom – 15h

São José x Grêmio – 15h

Palmeiras x Avaí – 16h

Ferroviária x Atlético MG – 19h

Corinthians x Esmac – 20h

Cruzeiro – São Paulo – 21h30

