Jogo do Corinthians hoje AO VIVO x Fluminense hoje (02/7)

Pela abertura da décima quinta rodada do Brasileirão, o jogo do Corinthians hoje ao vivo vai ser contra o Fluminense, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília. Jogando no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, as equipes entram em campo neste sábado, 02 de julho, com transmissão ao vivo em todo o país.

Saiba todos os detalhes e onde assistir o jogo de hoje do Corinthians.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje ao vivo?

Onde assistir jogo do Corinthians hoje ao vivo: Premiere e Globo Play

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

O Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Corinthians hoje ao vivo no Brasileirão 2022, em todo o território brasileiro hoje, sábado em 02 de julho de 2022, a partir das 16h (Horário de Brasília). Entretanto, o confronto não terá transmissão da televisão aberta, já que o canal do Premiere só está disponível em operadoras de TV por assinatura, sendo a única entidade a transmitir o jogo no país.

O Premiere é um pacote de canais de futebol, com os preços de assinatura variando de R$59,90 até R$89,90, de acordo com cada serviço oferecido nas operadoras de TV pagas ou no próprio aplicativo do pay-per-view para Android ou iOS.

Já o Globo Play é o serviço de streaming da Globo, responsável por retransmitir o jogo no aplicativo do celular, computador, smart TV ou tablets.

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Provável escalação do jogo do Corinthians hoje:

Escalação do Fluminense: Fábio; Caio Paulista, Manoel, Nino, Samuel Xavier; André, Gustavo, Luiz Henrique, Ganso; Jhon Arias e Cano. Fernando Diniz não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Escalação do Corinthians: Cássio; João Victor, Raul, Lucas Piton, Fábio Santos; Gustavo Mantuan, Roni, Giuliano; Adson, Roger Guedes e Júnior Moraes. Os jogadores Maycon, Willian e Paulinho permanecem indisponíveis por lesões. Então, o comandante Vitor Pereira terá de improvisar.

O Fluminense Football Club chega para o duelo vindo de três jogos sem perder no Brasileirão. Com esse desempenho, a equipe ocupa a 6ª posição da competição local, com vinte e um pontos. São 14 jogos com seis vitórias, três empates e cinco derrotas, contando com o ataque regular de dezesseis gols marcados, mas catorze sofridos.

Além disso, venceu o Cruzeiro no jogo de ida pelas oitavas de final na Copa do Brasil.

Por outro lado, o Corinthians chega para o jogo de hoje após empatar por 0 x 0, diante do Boca Juniors em casa, pelas oitavas de final da Libertadores 2022. A equipe alvinegra mantém a sequência positiva de 4 jogos de invencibilidade no Brasileirão, buscando seguir com os resultados positivos.

Mesmo com o saldo positivo, o Timão quer retomar a liderança do Palmeiras. São sete vitórias, cinco empates e então duas derrotas, com saldo de gols de 17 e apenas dez tomados, bom número, com a segunda defesa do campeonato.

Na Copa do Brasil, o Timão goleou o Santos por quatro gols a zero na primeira partida das oitavas.

Jogos do Brasileirão hoje

A bola vai rolar em cinco jogos do Brasileirão neste sábado. Os embates são válidos pela décima quinta rodada do primeiro turno.

Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras entram em campo.

Fluminense x Corinthians – 16h30

Juventude x Atlético MG – 16h30

Santos x Flamengo – 19h

Ceará x Internacional – 19h

Palmeiras x Athletico PR – 21h

