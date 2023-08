Jogo do Corinthians hoje: horário Corinthians x Cruzeiro (19/08/23)

Siga o jogo do Corinthians hoje! O Timão entra em campo neste sábado, 19 de agosto, contra o Cruzeiro pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Mineirão, em Belo Horizonte, recebe a partida com a bola rolando a partir das 21h, horário de Brasília, e transmissão para todo o país.

Quem vai transmitir o jogo do Corinthians hoje

Onde assistir o jogo do Corinthians e Cruzeiro hoje no Brasileirão é no Sportv e Premiere, às 21h, horário de Brasília, em operadoras de televisão paga com transmissão para todo o país. Por conta do horário nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir a partida neste sábado.

O Cruzeiro não vence no Brasileirão há cinco rodadas, em 12º lugar com 24 pontos somados em seis vitórias, seis empates e sete derrotas. O treinador Pepa vai colocar em campo hoje Rafael Cabral; Palacios, Néris, Luciano Castán, Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado, Lucas Silva; Arthur Gomes, Rafael Papagaio e Wesley.

O Corinthians volta a jogar após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil. O alvinegro ocupa a 14ª posição com 23 pontos, sem perder há cinco rodadas. O treinador Vanderlei Luxemburgo tem a volta de Gustavo Mosquito, e hoje vai trazer um time misto com Cássio; Bruno Méndez, Lucas Veríssimo, Caetano, Matheus Bidu; Moscardo, Fausto Vera, Matheus Araújo; Rojas, Felipe Augusto e Wesley.

Como assistir o Corinthians online hoje?

Os canais Sportv e Premiere também estão disponíveis no Globoplay para assinantes do pacote 'Globoplay + canais ao vivo' ou 'Globoplay e Premiere'. É só entrar na plataforma no horário em que o jogo começa e assistir a retransmissão ao vivo.

Quem é assinante Sky, Claro ou tem o pacote de canais no Globoplay tem à disposição a possibilidade de assistir a partida com imagem e som ultra HD no Sportv 4k.

Opção 1) Acesse www.globoplay.globo.com, clique em 'Entrar' e digite o seu login e senha. Depois, vá até o menu superior e encontre a opção 'Agora na TV', procure pelo Sportv ou Premiere no guia de programação e toque no nome para iniciar a transmissão. Se preferir, escolha a seção 'Esportes', localizada no menu.

Opção 2) Baixe o dispositivo em seu aparelho, faça o seu login de assinante e escolha a opção 'Agora', localizada no menu inferior, com o desenho de um sinal ao vivo. Assim que a programação aparecer em sua tela, procure pelo Sportv ou Premiere e assista onde e como quiser.

