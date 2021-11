Onde vai passar jogo do Flamengo x Corinthians hoje e horário (17/11)

Dono das duas maiores torcidas do país, Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 17, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorre a partir das 21h30, no Estádio do Maracanã, mas com transmissão na TV aberta e fechada. Veja então como assistir o jogo do Flamengo x Corinthians hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Flamengo x Corinthians hoje?

O clássico interestadual entre as equipes terá transmissão da TV aberta para todo o país, através da Rede Globo. No entanto, o torcedor também pode assistir o confronto pelo SporTV na TV fechada ou no Premiere, o pay-per-view do Campeonato Brasileiro.

Data: 17 de novembro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir jogo do Flamengo x Corinthians hoje: Globo, Premiere e SporTV

Clubes venceram na última rodada do Brasileirão

O Flamengo chega ao clássico, logo depois de golear o São Paulo por 4 a 0 no Morumbi. Com o triunfo, o Rubro-negro saltou para o segundo lugar da tabela e está a 11 pontos do líder Atlético MG. Em caso de triunfo, a equipe carioca diminui a diferença de pontos para nove e segue na caça ao Galo.

Por outro lado, o time do Corinthians venceu o Cuiabá na última partida e chegou ao quinto lugar da classificação. Com 50 pontos, a equipe alvinegra segue na caça ao G-4 e pode chegar ao quarto lugar em caso de vitória na partida.

No primeiro turno, o Flamengo venceu a partida por 3 a 1, mas na Neo Química Arena. Relembre:

Qual a provável escalação de Flamengo x Corinthians?

Os treinadores Renato Gaúcho, do Flamengo, e Sylvinho, do Corinthians, devem escalar força máxima para o confronto desta quarta. A vitória flamenguista mantem o time na caça ao título, enquanto os alvinegros podem entrar no G-4 com o triunfo.

O Rubro-negro terá os desfalques de Isla (quarentena) além de Pedro, Arrascaeta, Rodrigo Caio (lesionados). Já Diego Alves e Filipe Luís são duvidas. Já o Timão não conta com Willian (lesionado) e Cantillo (na Seleção da Colômbia). Veja abaixo então as prováveis escalações do jogo do Flamengo x Corinthians hoje.

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel, Giuliano e Renato Augusto; Gabriel Pereira, Róger Guedes; Jô.

Flamengo: Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Renê (Filipe Luís); Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Michael.

