Jogo do Corinthians hoje onde vai passar e horário do Brasileirão – 08/10

Enquanto se prepara para a final da Copa do Brasil na próxima semana, o Corinthians enfrenta o Athletico PR neste sábado, pela 31ª rodada do Brasileirão, às 21h (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista. Quer saber onde assistir ao jogo do Corinthians hoje? Confira todos os detalhes da transmissão a seguir.

Onde vai passar jogo do Corinthians hoje ao vivo

O jogo do Corinthians hoje tem transmissão do SporTV e Premiere, às nove da noite, pelo horário de Brasília, disponível para todo o Brasil ao vivo.

Procura saber onde assistir ao jogo do Corinthians? Os canais são os grandes responsáveis pelo Campeonato Brasileiro da temporada. Por isso, transmitem todos os lances do embate neste sábado, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só pode ser obtido por valor extra na mensalidade.

Para quem curte assistir pelo celular, a plataforma GloboPlay é a opção. O aplicativo está disponível por valores entre R$ 24,90 e R$ 86,90 ao mês, de acordo com cada pacote. Também dá para assistir no aplicativo do tablet, computador e smartv.

Data: 9 de outubro de 2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

VAR: Rafael Traci

Como vem Corinthians e Athletico PR hoje?

O Corinthians mantém o desempenho regular dentro de campo com três rodadas sem perder no Brasileirão. Com 51 pontos em quarto lugar, o elenco alvinegro conquistou catorze vitórias, nove empates e sete derrotas. Como mandante, o Timão acumula dez triunfos e, por isso, é o grande favorito no duelo deste sábado.

Para o duelo deste sábado, o técnico Vitor Pereira deve optar por reservas, já que tem na próxima quarta-feira o duelo contra o Flamengo pela final da Copa do Brasil.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fábio Santos, Bruno Mendez, Gil, Raul; Du Queiroz, Giuliano, Gustavo Mosquito, Renato Augusto; Roger Guedes e Yuri Alberto.

Do outro lado, o Athletico também aguarda por seu compromisso na final da Libertadores diante do Flamengo. Mas enquanto pode se concentrar no Brasileirão, o técnico Felipão promete fazer de tudo para brigar para entrar no G4 e consequentemente garantir a vaga na próxima edição da Libertadores.

O grupo tem treze vitórias, nove empates e oito derrotas com duas partidas seguidas sem perder. Na última rodada, empatou com o Fortaleza.

Escalação do Athletico PR: Bento; Orejuela, Thiago Heleno, Hernandez, Pedrinho; Erick, Fernandinho, Canobbio; David Terans, Vitinho e Pablo.

Melhores momentos de Athletico PR x Corinthians

A última partida entre Athletico e Corinthians aconteceu em 15 de junho de 2022, na temporada atual, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena da Baixada.

No começo da temporada, as duas equipes disputavam na parte de cima da classificação. Dito e feito, a partida não teve favoritos, com o resultado em 1 x 1 para comprovar o equilíbrio entre os dois grandes clubes.

No primeiro tempo, Roger Guedes abriu o placar aos 5 minutos, colocando o Timão à frente no placar. Mais tarde, na segunda etapa, David Terans, de pênalti, deixou tudo igual.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida.



Classificação do Brasileirão 2022

Já foram trinta rodadas, agora só faltam sete para o fim da temporada no Brasileirão da Série A.

1 Palmeiras – 66 pontos

2 Internacional – 54 pontos

3 Fluminense – 51 pontos

4 Corinthians – 50 pontos

5 Flamengo – 48 pontos

6 Athletico PR – 47 pontos

7 Atlético MG – 43 pontos

8 América MG – 42 pontos

9 Fortaleza – 37 pontos

10 Botafogo – 37 pontos

11 Santos – 37 pontos

12 Goiás – 37 pontos

13 São Paulo – 37 pontos

14 RB Bragantino – 35 pontos

15 Coritiba – 31 pontos

16 Ceará – 31 pontos

17 Cuiabá – 30 pontos

18 Avaí – 28 pontos

19 Atlético GO – 25 pontos

20 Juventude – 19 pontos

