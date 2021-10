Jogo do Corinthians hoje x Inter AO VIVO: onde assistir e horário (24/10)

Em briga direta pelo G-6, Inter e Corinthians se enfrentam neste domingo, 24, a partir das 16 horas, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio Beira-Rio, mas com transmissão ao vivo na tv aberta e fechada. Saiba então onde assistir o jogo do Corinthians hoje contra o Inter.

Onde assistir jogo do Corinthians hoje diante do Inter?

O jogo do Inter e Corinthians hoje terá transmissão da TV aberta pela Globo, que exibe o confronto para parte de sua rede. No entanto o torcedor também poderá assistir a partida ao vivo no SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Data: 24 de outubro 2021

Local: Estádio Beira-Rio – Porto Alegre (RS)

Onde assistir jogo do Inter e Corinthians hoje: Globo, SporTV e Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de empate frustrante diante do RB Bragantino, em partida atrasada da 19ª rodada, o Inter perdeu a oportunidade de colar no G-4. No entanto, o um ponto conquistado fez o Colorado ultrapassar justamente o Timão na tabela e assumir o sexto lugar. Agora, a equipe de Diego Aguirre busca a vitória em casa para se firmar no G-6.

Por outro lado, o Corinthians chega ao jogo de hoje, após perder o clássico para o São Paulo por 1 a 0. O revés no Majestoso fez a equipe estacionar nos 40 pontos, mas agora o time de Sylvinho precisa vencer o confronto direto contra os gaúchos para reassumir seu lugar dentro do G-6, de olho na vaga à próxima Libertadores.

No primeiro turno, Corinthians e Inter empataram em 1 a 1 na Neo Química Arena. Relembre:

Qual a provável escalação de Inter x Corinthians?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16h, a bola rola para o jogo do Inter e Corinthians hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv aberta e fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Inter: Marcelo Lomba; Saravia, Kaique Rocha (Mercado), Víctor Cuesta, Moisés; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Edenilson, Taison, Patrick; Yuri Alberto.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Gustavo Mosquito (Adson ou Jô) e Róger Guedes.

