Equipe do Timão enfrenta o Fluminense neste domingo, 3 de julho, enquanto briga pela liderança do grupo no Brasileirão da categoria

Jogo do Corinthians Sub 20 hoje: horário e onde assistir (03/07)

Anote na agenda que tem jogo do Corinthians Sub 20 hoje! Neste domingo (03/07), o Timão enfrenta o Fluminense pela quarta rodada do Brasileirão Sub 20, com início às 16h, horário de Brasília, no Parque São Jorge, na capital paulista. Com transmissão pela TV aberta, saiba onde assistir ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Corinthians Sub 20 hoje?

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir o jogo do Corinthians Sub 20 hoje: BAND e Site da BAND

Arbitragem: Fabiano Monteiro dos Santos

O canal da BAND vai transmitir o jogo do Corinthians e Fluminense neste domingo, 3 de julho de 2022, pela rodada do Brasileirão Sub 20, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A transmissão da partida está na TV aberta para todos os estados do país, ou seja, o torcedor de todos os lugares do país pode curtir a rodada do Brasileirão na categoria de base e o melhor: sem pagar nenhum centavo, seja pelo canal principal ou afiliadas.

Para quem prefere curtir online, o site da Band (www.band.uol.com) vai retransmitir as imagens do canal de graça. Basta acessar, procurar pelo link ao vivo e assistir.

BAND

SKY: 13, 413

OI: 7, 607, 960

CLARO/NET: 22, 522, 505

VIVO: 226, 769, 223, 923, 19, 519

BLU TV:243

Escalações de Corinthians x Fluminense:

Escalação do Corinthians: Kauê; Kayke, João Pedro, Léo Mana, Ryan; Arthur, Pedrinho, Giovane, José Vitor; Vitor Meer e Murillo.

Escalação do Fluminense: Cayo Fellipe; Rafael, Arthur, Alexsander, Felipe; Givigi, Damaceno, Miguel Vinicius, Erick; Abner e Kennedy.

O Corinthians permanece na vice-liderança do grupo B, com duas vitórias e uma derrota. Na estreia da competição, o Timão foi derrotado pelo Athletico, até vencer o Internacional e o Atlético Goianiense nas rodadas seguintes. Para vencer o jogo de hoje deverá manter a escalação principal, com os jovens que foram bem nas rodadas anteriores pela competição. Em segundo lugar, tem 6 pontos, com quatro a menos que o líder.

O Fluminense, por outro lado, segue na 7ª posição da tabela com o total de 4 pontos, contabilizando uma vitória, um empate e uma derrota na temporada do Brasileirão Sub 20. O elenco carioca estreou com derrota para o Grêmio no torneio, venceu o Athletico na segunda rodada e depois empatou com o Vasco no clássico da terceira rodada.

Jogos da rodada do Brasileirão Sub 20:

Pela quarta rodada do Brasileirão Sub-20, dez confrontos são realizados neste fim de semana. No início da temporada, cada um dos resultados pode influencer a competição entre as equipes, divididas em dois grupos de dez cada.

O destaque da rodada fica no encontro do América e Flamengo, com a vitória do Coelho, enquanto Santos e Internacional disputam os três pontos. Neste domingo, 3 de julho, apenas dois jogos serão realizados.

Confira a seguir os jogos de hoje.

Fortaleza 0 x 1 Ceará

América MG 3 x 1 Flamengo

Grêmio 0 x 1 Vasco

Athletico PR x Chapecoense

RB Bragantino x Atlético GO

Santos x Internacional

Atlético MG x Palmeiras

São Paulo x Botafogo

Cruzeiro x Bahia – 11h

Corinthians x Fluminense – 16h

