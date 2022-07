Equipe do Corinthians pode assumir a liderança do grupo se vencer o Grêmio neste sábado

Jogo do Corinthians sub 20 hoje: horário e onde assistir (09/07)

Fique atento torcedor, porque tem jogo do Corinthians sub 20 hoje! A equipe paulista enfrenta o Grêmio neste sábado, 9 de julho, pela quinta rodada do grupo B no Brasileirão da categoria, a partir das 15h (Horário de Brasília). Jogando no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, saiba onde assistir o jogo de hoje e as informações.

Jogo do Corinthians sub 20 hoje: onde assistir?

O Youtube vai transmitir o jogo do Corinthians sub 20 hoje, a partir das 15h (Horário de Brasília), pela quinta rodada do Brasileirão na categoria.

Sem transmissão pela TV, o torcedor terá que sintonizar o canal do Grêmio no Youtube para assistir todos os lances do confronto do campeonato das categorias de base. A plataforma está disponível de graça para o apaixonado por futebol, sendo necessário apenas procurar o canal pelo link e assim curtir.

O aplicativo do Youtube está disponível para celular, tablet, computador e até mesmo smart TV.

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Corinthians sub 20 hoje: Youtube

Arbitragem: Lucas Guimarães

Como estão Grêmio e Corinthians na temporada?

Depois de perder para o Vasco no fim de semana, o Grêmio volta aos gramados do Brasileirão neste sábado, procurando retomar a boa sequência de futebol. O principal objetivo do time gaúcho neste momento é chegar até a liderança da tabela, querendo garantir-se na zona de classificação até a próxima fase.

O Grêmio soma 7 pontos na 4ª posição com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Escalação do Grêmio: Arthur; Cristiano, André, Erick, Pedro Cuiabá; Lucão, José Guilherme, Viery, Ronald Barcellos; Kauan e Hiago.

O Corinthians, por outro lado, vive a expectativa de poder assumir a liderança do grupo B neste momento. O time tem a sequência de três vitórias seguidas entre as últimas rodadas e, por isso, é o grande favorito da competição até aqui.

O time venceu o Fluminense no fim de semana, ocupando a vice-liderança do grupo com 9 pontos, contabilizando três vitórias e apenas uma derrota.

Escalação do Corinthians: Kauê; Vitor Meer, José Vitor, Leo, Kayke; João Pedro, Ryan, Arthur, Pedrinho; Cauan e Murillo.

