Equipe enfrenta o RB Bragantino neste sábado, 16 de julho de 2022, pela sexta rodada do Brasileirão Sub 20

Jogo do Corinthians sub 20 hoje: horário e onde assistir (16/07)

Tem Timão nas categorias de base em campo neste sábado, 16/07. O jogo do Corinthians sub 20 hoje vai ser contra o RB Bragantino, pela sexta rodada do grupo B no Brasileirão, jogando no CFA Jarinú, interior paulista. O confronto tem início a partir das 15h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país. Confira onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir o Jogo do Corinthians sub 20 hoje?

O Youtube vai transmitir o jogo do Corinthians sub 20 hoje, a partir das 15h (Horário de Brasília), na sexta rodada da competição neste sábado.

Sem transmissão pela TV, o confronto das categorias de base ficou fora da programação. Por isso, o torcedor só pode acompanhar o jogo do Corinthians hoje pela internet. O canal do RB Bragantino no Youtube é o grande responsável por transmitir de graça para todo o Brasil a rodada.

O aplicativo do Youtube está disponível no celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV.

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Corinthians sub 20 hoje: Youtube

Arbitragem: Paulo Cesar Francisco

Como estão RB Bragantino e Corinthians na temporada?

O RB Bragantino ocupa a 7ª posição do grupo B com 5 pontos, em cinco partidas disputadas até então na temporada do Brasileirão Sub 20. A equipe do interior paulista venceu apenas uma partida, enquanto empatou duas e perdeu também duas, provando que precisa dos três pontos hoje para se manter vivo na disputa. Na última rodada, o Braga empatou com o Fluminense por 1 a 1.

Do outro lado, o Corinthians se mantém na vice-liderança do grupo com 10 pontos, totalizando três vitórias, um empate e uma derrota no Brasileirão da categoria. O elenco alvinegro tem apenas um ponto a menos do que o líder Vasco. Por essa razão, o Timão pode desbancar o time carioca e assumir a ponta da tabela se ganhar hoje.

