Jogo do Corinthians Sub 20 hoje: onde assistir e horário (26/06)

O jogo do Corinthians Sub 20 hoje, domingo em 26 de junho, vai ser contra o Atlético Goianiense, no CT do Dragão, em Goiânia, pela terceira rodada do grupo B no Campeonato Brasileiro Sub 20. Com início a partir das 10h (Horário de Brasília), o confronto promete bom futebol.

O Atlético busca a primeira vitória na competição, enquanto o alvinegro pode assumir a liderança se vencer.

Onde assistir jogo do Corinthians Sub 20 hoje?

O jogo do Corinthians Sub 20 hoje vai passar no Eleven Sports, serviço de streaming, a partir das 10h (Horário de Brasília). Sem transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar o streaming para assistir o jogo neste domingo pelo site (elevensports.com) de graça e ao vivo. O aplicativo também está disponível para celular.

Em dois jogos disputados, o Atlético ainda não marcou nenhum ponto no Brasileirão da categoria. Na primeira rodada foi derrotado pelo Vasco em casa, até que na segunda também não teve chances de buscar o resultado, sendo atropelo pelo Grêmio fora de sua casa.

Para o jogo de hoje, deve manter a escalação principal. Na tabela está em 9º lugar sem pontos marcados.

Escalação do Atlético GO: Leonardo; Gustavo, Gustavo Santos, Ronald, Samuel; Guilherme, Vinicius, Douglas, Marcos; Willian e João Pedro.

Depois de golear o Internacional por 5 x 0, a equipe do Corinthians volta a jogar neste domingo, onde tem o favoritismo do seu lado. Ocupando a terceira posição do grupo B do Brasileirão com 3 pontos, o Timão só precisa vencer o jogo deste domingo para assumir a liderança.

Porém, deve torcer por tropeços dos rivais na rodada.

Escalação do Corinthians: Kauê; José Victor, Léo Mana, Vitor Meer, Kayke; Guilherme Biro, João Pedro, Ryan, Arthur; Pedrinho e Murillo

Classificação do Brasileirão Sub 20

Vinte equipes disputam a categoria Sub 20 do Campeonato Brasileiro. Elas são divididas em dois grupos de dez cada, onde jogam em pontos corridos.

No grupo B estão Corinthians e Atlético Goianiense, os adversários da rodada. O Timão vem na parte de cima da tabela, enquanto o Dragão permanece próximo da lanterna

1 Vasco – 6 pontos

2 Grêmio – 6 pontos

3 Corinthians – 3 pontos

4 RB Bragantino – 3 pontos

5 Santos – 3 pontos

6 Fluminense – 3 pontos

7 Athletico PR – 3 pontos

8 Internacional – 3 pontos

9 Atlético GO – 0 ponto

10 Chapecoense – 0 ponto

