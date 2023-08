Jogo do Fluminense hoje: onde vai passar Fluminense x Palmeiras (5)

Valendo os três pontos na parte de cima da classificação, o Fluminense recebe o Palmeiras neste sábado, 05 de agosto, pela 18ª rodada do Brasileirão no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 21h, horário de Brasília, por isso saiba onde assistir ao vivo.

Veja: É verdade que o Pedro vai para o Corinthians ou não?

Quem vai transmitir o jogo do Fluminense hoje?

A partida entre Fluminense e Palmeiras no Brasileirão hoje, às 21h, será transmitida no Sportv e Premiere com narração de Milton Leite e comentários de Ledio Carmona e Paulo Nunes. Quem é assinante do Globoplay também pode assistir o duelo ao vivo.

Depois de empatar com o Argentinos Juniors no meio da semana, o técnico Fernando Diniz deve optar por um time misto neste sábado, pelo Brasileirão. Em quinto com 28 pontos, o Flu entra em campo hoje com Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Marlon; Martinelli, Lima, Fernández; González, Jhon Arias e Cano.

O Palmeiras tem a chance de assumir a vice-liderança neste sábado, por isso Abel Ferreira deve misturar os titulares com reservas já que terá que disputar a partida de volta nas oitavas de final da Libertadores no meio da próxima semana. O time alviverde deve entrar em campo com Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murillo, Piqurez; Zé Rafael, Gabriel Menino; Artur, Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir jogo do Fluminense hoje: Sportv, Premiere e Globoplay

Quem são os desfalques do Fluminense?

Fernando Diniz, treinador do Tricolor das Laranjeiras e também da Seleção Brasileira, deve utilizar titulares e reservas para o jogo deste sábado contra o Palmeiras, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O principal desfalque fica com André e Nino, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Os jogadores só estarão disponíveis na próxima rodada e, dessa maneira, Diniz terá que encontrar o substituto para a dupla no meio de campo. No departamento médico continuam Jorge, Alexsander e Vitor Mendes, enquanto Manoel cumpre suspensão.

No jogo contra o Santos, no fim de semana passado, Diniz utilizou também um time misto, com González, Fernández, Matheus Martinelli, Marlon e Diogo Barbosa.

Como está a classificação do Brasileirão?

O Botafogo é o líder do Brasileirão com 43 pontos conquistados em 17 rodadas, com vantagem de 12 pontos perante o Flamengo, segundo colocado na tabela.

1) Botafogo - 43 pontos

2) Flamengo - 31 pontos

3) Palmeiras - 31 pontos

4) Grêmio - 30 pontos

5) Fluminense - 28 pontos

6) RB Bragantino - 28 pontos

7) Athletico PR - 27 pontos

8) São Paulo - 26 pontos

9) Cuiabá - 25 pontos

10) Cruzeiro - 23 pontos

11) Fortaleza - 23 pontos

12) Internacional - 23 pontos

13) Atlético MG - 21 pontos

14) Corinthians - 19 pontos

15) Santos - 17 pontos

16) Goiás - 16 pontos

17) Bahia - 15 pontos

18) Coritiba - 14 pontos

19) América MG - 10 pontos

20) Vasco - 9 pontos