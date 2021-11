Jogo do Corinthians x Fortaleza hoje ao vivo: onde assistir e horário (6/11)

Na abertura da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 6, a partir das 17 horas. O duelo será realizado na Neo Química Arena, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Corinthians x Fortaleza hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Corinthians x Fortaleza hoje?

O jogo do Corinthians x Fortaleza hoje ocorre a partir do horário das 17 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 6 de novembro 2021

Local: Neo Química Arena – São Paulo (SP)

Horário: 17 horas (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Corinthians x Fortaleza hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

A vitória suada diante da Chapecoense por 1 a 0, levou o Timão aos 44 pontos. Em sexto lugar, a equipe alvinegra agora busca colar no G-4 e tem uma boa oportunidade no confronto direto contra o Fortaleza. O Leão do Pici é o atual quinto colocado, mas o Timão pode colar nos cearenses em caso de triunfo.

Por outro lado, mesmo que perca o duelo, a equipe do Fortaleza não é ultrapassada na tabela. Entretanto, uma vitória diante do Alvinegro pode recolocar o Leão do Pici no G-4 de forma momentânea, até a partida do RB Bragantino – quarto colocado.

Qual a provável escalação de Corinthians x Fortaleza?

O Timão terá o retorno de seu goleiro titular, Cássio. O arqueiro ficou de fora do triunfo diante da Chapecoense, por 1 a 0, após levar o terceiro cartão amarelo no jogo anterior e precisar cumprir a suspensão automática.

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 17 horas, a bola rola para o jogo do Corinthians x Fortaleza hoje, que o torcedor pode assistir hoje na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Renato Augusto, Giuliano e Du Queiroz; Gabriel Pereira e Roger Guedes;

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Melo; Ederson, Jussa, Ronald (Yago Pikachu) e Lucas Lima (Matheus Vargas); David e Ángelo;

