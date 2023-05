Onde vai passar o jogo do Corinthians x Fortaleza 2023 hoje e horário

Para fechar a quarta rodada do Brasileirão, o jogo do Corinthians x Fortaleza nesta segunda-feira, 8 de maio, promete esquentar a Neo Química Arena, na capital paulista. A bola rola às 20h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo por todo o país. O Timão ocupa a 17ª posição com três pontos enquanto o Fortaleza está em quarto lugar tem sete na pontuação.

Confira todos os detalhes de onde vai passar o jogo do Corinthians x Fortaleza 2022.

Onde vai passar o jogo do Corinthians x Santos hoje

O pay-per-view Premiere transmite o jogo do Corinthians hoje para todos os estados do Brasil. O pacote de canais está disponível em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É necessário pagar valor extra para obter o pacote na programação.

Também dá para assistir o jogo do Corinthians hoje no GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo. O aplicativo está disponível no computador (www.globoplay.globo.com) e em dispositivos móveis com acesso à celular.

Para ter acesso à programação do Premiere na plataforma é preciso ter o pacote "GloboPlay + canais ao vivo e Premiere" ou "GloboPlay e Premiere". Acesse o site e compre o combo para assistir o futebol como, quando e onde quiser.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Jogos da 5ª rodada do Brasileirão 2023

Veja a agenda da semana no Brasileirão:

Santos e Bahia

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 19h

Red Bull e América

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 19h

Internacional x Athletico-PR

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 19h

Cuiabá e Atlético-MG

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 20h

Flamengo e Goiás

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 20h

Palmeiras e Grêmio

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 21h30

Cruzeiro e Fluminense

Dia: 10 de maio, quarta-feira

Horário: 21h30

Coritiba x Vasco

Dia: 11 de maio, quinta-feira

Horário: 19h

Botafogo x Corinthians

Dia: 11 de maio, quinta-feira

Horário: 19h30

Fortaleza x São Paulo

Dia: 11 de maio, quinta-feira

Horário: 20h

Leia também:

Qual foi o último título do Corinthians?