Jogo do Coritiba x CSA ao vivo, horário e escalação hoje (21/11)

Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Coritiba e CSA se enfrentam neste domingo, 21, no Estádio Couto Pereira. A bola rola a partir das 16 horas, mas com transmissão no pay-per-view para todo o país. Saiba então onde assistir jogo do Coritiba x CSA ao vivo e tudo sobre o duelo.

Onde assistir jogo do Coritiba x CSA ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 21, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto em tempo real pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 21 de novembro 2021

: 21 de novembro 2021 Horário : 16 horas (horário de Brasília)

: 16 horas (horário de Brasília) Local : Estádio Couto Pereira – Curitiba (PR)

: Estádio Couto Pereira – Curitiba (PR) Onde assistir jogo Coritiba x CSA ao vivo: Premiere

Confronto da parte de cima da tabela

Vice-líder da competição, o Coritiba entra em campo com a missão de vencer o confronto e secar o líder Botafogo. Isso porque, caso a equipe paranaense não ganhe sua partida e o Fogão vença na rodada, a equipe carioca garante o título da Série B.

Ambos os clubes estão separados por dois pontos, mas com apenas duas rodadas para o término da segunda divisão, a equipe do Glorioso pode garantir a taça em caso de vitória e tropeço do Coritiba.

Por outro lado, a equipe do CSA precisa do triunfo para se aproximar do G-4. Com 56 pontos, o Azulão é o atual sétimo colocado da tabela, mas consegue chegar ao quarto lugar em caso de vitória e tropeços de Guarani, Avaí e CRB.

Qual a provável escalação de Coritiba x CSA hoje?

Em busca do triunfo, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A vitória para o Coxa ajuda o clube na luta pelo título, enquanto o Azulão busca a vitória para colar no G-4. Veja abaixo então a provável escalação do jogo Coritiba x CSA, que terá transmissão ao vivo na TV.

Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Val e Willian Farias; Waguininho, Rafinha e Igor Paixão; Léo Gamalho.

CSA: Thiago Rodrigues; Everton Silva, Lucão, Wellington e Ernandes; Geovane, Giva Santos e Renato Cajá; Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno pela 18ª rodada, mas com triunfo do CSA por 3 a 0. Relembre:

