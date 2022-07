Jogo do CRB e Novorizontino hoje: onde assistir e horário (23/07)

Equipes disputam a vigésima rodada da Série B do Brasileirão neste sábado, com transmissão ao vivo

Pela vigésima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo do CRB e Novorizontino hoje acontece neste sábado, 23 de julho, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A bola vai rolar às 20h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país. Confira todas as informações a seguir.

O time do CRB vem de empate com o Bahia, enquanto o Novorizontino venceu o Operário em casa.

Onde assistir o jogo do CRB e Novorizontino hoje?

O jogo do CRB e Novorizontino hoje será transmitido no Premiere e Globo Play, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela rodada do returno na Série B do Brasileirão neste sábado.

Sem exibição no canal aberto, o torcedor só pode acompanhar as emoções do confronto pela TV paga, através do Premiere. No entanto, o pay-per-view só está disponível por valor extra na mensalidade.

Outra opção e assistir o jogo do CRB e Novorizontino hoje online, através do Globo Play, plataforma de streaming, disponível para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Horário : 20h30 (Horário de Brasília)

: 20h30 (Horário de Brasília) Local : Estádio Rei Pelé, em Maceió, em Alagoas

: Estádio Rei Pelé, em Maceió, em Alagoas Onde assistir o jogo do CRB e Novorizontino hoje: Premiere e Globo Play

Premiere e Globo Play Arbitragem : Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA) VAR: Wagner Reway

Como chegam as equipe para o jogo de hoje?

Com o empate da última rodada, o time do CRB chegou a marca de oito jogos sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro. O grupo vem na 10ª posição com 25 pontos, contabilizando seis vitórias, sete empates e seis derrotas dentro e fora de casa na competição. No desempenho, mostrou certa melhora no ataque, com 17 gols marcados, enquanto a defesa possui 22 sofridos, sem convencer a torcida.

Do outro lado, o Novorizontino é a grande surpresa da edição. Pela primeira vez na segunda divisão, o Tigre do interior paulista está na 8ª posição com 26 pontos, ou seja, venceu sete partidas, empatou cinco e perde sete jogos na temporada. Se vencer hoje, pula três posições e fica ainda mais próximo de atingir a parte de cima da tabela em busca pelo acesso.

Classificação da Série B do Brasileirão 2022 atualizada

Na parte de cima, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Grêmio e Tombense toma conta do cenário pela busca ao acesso. Enquanto isso, quatro equipes tentam escapar da zona de rebaixamento.

1 Cruzeiro – 42 pontos

2 Vasco – 35 pontos

3 Bahia – 34 pontos

4 Grêmio – 33 pontos

5 Tombense – 28 pontos

6 Sport – 27 pontos

7 Londrina – 26 pontos

8 Novorizontino – 26 pontos

9 Sampaio Corrêa – 25 pontos

10 CRB – 25 pontos

11 Criciúma – 24 pontos

12 Brusque – 22 pontos

13 Chapecoense – 22 pontos

14 Ponte Preta – 22 pontos

15 Operário – 20 pontos

16 Ituano – 20 pontos

17 CSA – 20 pontos

18 Náutico – 18 pontos

19 Guarani – 18 pontos

20 Vila Nova – 14 pontos

+ Mando de campo Copa do Brasil 2022: quartas de final e chaveamento