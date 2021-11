Jogo do CRB x Vitória ao vivo, horário e escalação hoje (22/11)

Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, 22, no Estádio Rei Pelé. A bola rola a partir das 18 horas, mas com transmissão no pay-per-view para todo o país. Saiba então onde assistir jogo do CRB x Vitória ao vivo e tudo sobre o duelo.

Onde assistir jogo do CRB x Vitória ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 22, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto em tempo real pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 22 de novembro 2021

: 22 de novembro 2021 Horário : 18 horas (horário de Brasília)

: 18 horas (horário de Brasília) Local : Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL) Onde assistir jogo CRB x Vitória ao vivo: Premiere

Triunfo com peso diferente aos clubes

Em busca de voltar para a divisão de elite do futebol brasileiro, a equipe do CRB precisa da vitória para manter o sonho vivo. O Galo é o atual sétimo colocado, com 57 pontos, e em caso de derrota, elimina suas chances de conseguir o acesso.

Por outro lado, a equipe do Vitória precisa dos três pontos para sair da zona do rebaixamento. O triunfo leva o Rubro-negro para a 16ª posição e permite o time ir para a última rodada dependendo apenas de si para permanecer na Série B. Já a derrota, deixa o clube com a corda no pescoço.

Qual a provável escalação de CRB x Vitória hoje?

Em busca do triunfo, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A vitória para o Galo ajuda o clube na busca pelo acesso, enquanto o rubro-negro precisa para sair do Z-4. Veja abaixo então a provável escalação do jogo CRB x Vitória, que terá transmissão ao vivo na TV.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace e Roberto; João Pedro, Fernando Neto (Marcinho), Eduardo e Bruno Oliveira; Fabinho e David.

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Claudinei, Jean Patrick e Diego Torres; Pablo Dyego, Emerson e Nicolas Careca.

As equipes se enfrentaram no primeiro turno pela 18ª rodada, mas com empate por 1 a 1. Relembre:

LEIA TAMBÉM

Botafogo é campeão da Série B 2021 e sobe para a elite do Brasileirão