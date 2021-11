Botafogo é campeão da Série B 2021 e sobe para a elite do Brasileirão

O Botafogo é campeão do Campeonato Brasileiro da Série B 2021. Com o triunfo diante do Brasil de Pelotas por 1 a 0 neste domingo, 21, o Glorioso chegou aos 69 pontos e não pode ser mais ultrapassado na tabela. Isso porque, o Coritiba, perdeu para o CSA pelo placar mínimo e não alcança mais a equipe carioca.

Botafogo é campeão da Série B 2021

Depois de garantir o acesso para a elite do futebol brasileiro, faltava apenas o título da segundona para o Botafogo encerrar a Série B da melhor maneira. E o caneco veio com uma rodada de antecedência. Neste domingo, 21, o Fogão venceu o já rebaixado Brasil de Pelotas pelo placar mínimo e conquistou o título.

A taça veio graças a derrota do Coritiba. O Coxa Branca, atual segundo colocado, era a única equipe com chances de ultrapassar o Glorioso. No entanto, a equipe paranaense perdeu para o CSA por 1 a 0 e, com apenas mais um confronto na tabela, não consegue alcançar o Botafogo, campeão da Série B 2021.

O atacante Diego Gonçalves foi o responsável por fazer o gol do título. Aos 20 minutos da primeira etapa, Navarro recebeu cruzamento e apenas rolou para o camisa 11 afundar as redes e deixar o clube com a mão na taça. Faltava apenas o Coritiba tropeçar na rodada e o feito ocorreu. Wellington marcou para o CSA e os botafoguenses agradeceram.

Qual a premiação do Botafogo?

Campeão da Série B 2021, o Botafogo recebe a premiação de cerca de R$ 8 milhões. A quantia é a mesma para todas as outras 19 equipes do campeonato. No entanto, qual a vantagem do primeiro para o quarto colocado, visto que ambos conseguem o acesso?

Para valorizar o vencedor, a CBF garante ao time que ganha a segundona uma vaga direta à 3ª fase da Copa do Brasil da próxima temporada. Dessa forma, a equipe campeã recebe um benefício financeiro de forma indireta.

Campeã da Série B em 2020, a Chapecoense entrou na terceira fase do torneio nacional desta temporada e a presença garantiu, no mínimo, mais R$ 1,7 milhão ao cofres do clube.

Quais os maiores campeões da Série B?

Campeão da Série B 2021, o Botafogo é um dos maiores vencedores da segundona. Com o título, a equipe carioca chegou ao seu segundo caneco (2015 e 2021). Quem também possui duas conquistas são os clubes do Coritiba (2007 e 2010), América MG (1997 e 2017), Goiás (199 e 2012), Paysandu (1991 e 2001), Palmeiras (2003 e 2013) e Bragantino (1989 e 2019).

Veja abaixo os maiores campeões da Série B:

Botafogo (2015 e 2021)

Coritiba (2007 e 2010)

América MG (1997 e 2017)

Goiás (199 e 2012)

Paysandu (1991 e 2001)

Palmeiras (2003 e 2013)

Bragantino (1989 e 2019)

Sport (1990)

Guarani (1981)

Fortaleza (2018)

Athletico (1995)

Criciúma (2002)

Chapecoense (2020)

Vasco (2009)

Portuguesa (2011)

Joinville (2014)

Juventude (1994)

Londrina (1980)

Atlético GO (2016)

Paraná (1992)

Vila Nova (1971)

Sampaio Corrêa (1972)

Campo Grande (1982)

Uberlândia (1984)

Tuna Luso (1985)

Inter de Limeira (1988)

União São João (1996)

Gama (1998)

Brasiliense (2004)

Grêmio (2005)

Atlético MG (2006)

Corinthians (2008)

LEIA TAMBÉM

Maiores campeões do Brasileirão: paulistas dominam ranking