Brasileirão Série B tem transmissão na TV aberta em 2023?

O Brasileirão Série B é a segunda divisão do futebol brasileiro. Vinte clubes disputam a competição da CBF todos os anos em pontos corridos, onde os quatro primeiros da classificação sobem para a elite. Em 2023, saiba como assistir aos jogos da competição na TV aberta e também pela internet.

3 formas de Como assistir o Brasileirão Série B na TV

Os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B são transmitidos nos canais Band, SporTV e Premiere ao vivo na temporada. A competição está disponível na televisão aberta e entre as operadoras de TV por assinatura.

Mas como assistir em cada uma delas? Como funciona a transmissão? Confira o guia que o portal DCI preparou para o torcedor. Saiba também como assistir o Brasileirão 2023 aqui.

Assistir Brasileirão Série B na BAND

A transmissão do Brasileirão Série B pela Rede Bandeirantes é a grande novidade da temporada. A emissora participou da negociação com a CBF e garantiu os direitos, sendo a única na TV aberta a exibir os jogos.

A Band transmite até três partidas da rodada no meio da semana e aos finais de semana para todo o Brasil. Aos sábados e domingos, o canal divide as transmissões entre diferentes estados. Por exemplo, o jogo do Mirassol é exibido para o interior paulista enquanto a partida do Criciúma é exibida somente para o Sul.

Todas as rodadas são transmitidas pela Band, da primeira até a última em dezembro. É só ligar a televisão no canal e torcer de graça por seu clube do coração na Série B.

Número da Band na TV paga: SKY: 13 e 413 / OI: 7, 960 e 607 / VIVO: 19, 519, 226 e 769 / CLARO: 22, 522 e 505 / BLU TV: 243

Assistir Brasileirão Série B SPORTV

O canal SporTV, do grupo Globo, manteve a sua participação nas transmissões da Série B este ano. A emissora principal transmite até dois jogos por rodada, disponível somente entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Para obter a emissora na programação entre em contato com o seu operador.

Número do SporTV: SKY: 39 e 439 / OI: 39 / CLARO: 39 e 539 / VIVO: 539

Brasileirão Série B no PREMIERE

Outra opção para assistir os jogos do Brasileirão Série B em 2023 é o Premiere. O canal está disponível entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo por valor extra na mensalidade.

Isso significa que é necessário pagar uma nova mensalidade para adquirir o pay-per-view na programação. Cada operadora oferece um número diferente. Praticamente todos os jogos são exibidos no Premiere.

Confira também como assistir o Brasileirão 2023 pela internet de graça

Assistir aos jogos da Série B online

Além de acompanhar os embates da segunda divisão na televisão, o torcedor também consegue ver tudo pela internet e o melhor: de graça. Mas como funciona a transmissão online? São três opções.

SITE DA BAND

A Rede Bandeirantes disponibiliza a programação em tempo real com imagens no site. Dá para acompanhar a transmissão em qualquer lugar do Brasil e sem pagar nada por isso.

Entre no site (www.band.uol.com.br), clique em "Ao vivo", localizado no menu, e na sequência escolha o logo da Bandeirantes. É preciso fazer um cadastro no site, mas não precisa pagar nada por isso.

Complete com o nome completo e, depois, assista a programação da emissora de graça e ao vivo.

BANDPLAY

O aplicativo oficial da Bandeirantes é o BandPlay, serviço de streaming 100% gratuito. O torcedor pode assistir a programação da Band em tempo real, além da rádio BandNews, BandFM, documentários especiais e entrevistas exclusivas da emissora.

Basta acessar o site (bandplay.com), clicar em "Entrar" localizado na parte de cima do menu e, na sequência, escolher a opção "Criar conta". É de graça para se cadastrar no portal da Band. Faça a sua conta na plataforma e, na sequência, assista a programação como e onde quiser. Dá para assistir o canal Band como e onde quiser, seja pelo computador ou no aplicativo para celular e tablet, no Android ou iOS.

GLOBOPLAY

A plataforma de streaming GloboPlay disponibiliza a retransmissão dos canais SporTV e Premiere para quem é assinante. Porém, lembre-se que para assistir é preciso ter alguns destes pacotes: "GloboPlay + canais ao vivo" por R$ 49,90 por mês, "GloboPlay e Premiere" por R$ 69,90 ou "GloboPlay + canais ao vivo e Premiere" por R$ 89,90.

Tendo um dos combos, dá para assistir os canais ao vivo. Acesse o site (globoplay.globo.com), escolha qual mensalidade quer adquirir, faça o seu cadastro e assista ao vivo o Brasileirão Série B na temporada. Dá para ver o GloboPlay no computador, celular, tablet ou smartv.

Como funciona a Série B do Brasileirão?

Vinte clubes das mais diferentes regiões do país disputam o Brasileirão Série B, a segunda divisão do futebol brasileiro. Assim como a elite, a Série B também é jogada em pontos corridos por 38 rodadas.

As rodadas são divididas em dois turnos, com dezenove rodadas cada. Os times enfrentam os adversários duas vezes no torneio: uma como mandante a outra como visitante. Ao fim da temporada, os quatro primeiros da tabela que conquistarem as maiores pontuações garantem o acesso para a elite do Brasileirão.

Enquanto isso, na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a Série C, a terceira divisão do futebol.

