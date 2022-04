Jogo do Cuiabá x Atlético GO hoje ao vivo, transmissão e horário (30/04)

Jogo do Cuiabá x Atlético GO hoje ao vivo, transmissão e horário (30/04)

Neste sábado, Cuiabá e Atlético Goianiense se enfrentam pela quarta rodada da Série A do Brasileirão, a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Todas as informações sobre onde assistir o jogo do Cuiabá x Atlético GO hoje ao vivo estão disponíveis a seguir.

Em 4º lugar com seis pontos, o elenco comandado por Pintado promete buscar os três pontos para brigar pela liderança da competição. Do outro lado, os goianos abrem a zona de rebaixamento e, por isso, precisam da vitória hoje custe o que custar.

Jogo do Cuiabá x Atlético GO hoje ao vivo onde assistir?

O jogo do Cuiabá x Atlético GO hoje vai passar ao vivo no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o pay-per-view transmite para todos os estados do Brasil a partida do Brasileirão neste sábado, disponível no formato de canais nas operadoras de TV paga.

Outra forma de acompanhar é assinar somente a plataforma, com todos os pacotes disponíveis no site (www.premiere.globo.com), assim como os valores que você pode pagar. Lembrando que assinante GloboPlay que tem o Premiere na grade de programação também pode assistir o jogo.

Informações do jogo do Cuiabá x Atlético GO hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Onde assistir: Premiere

O time do Cuiabá começou muito bem no Brasileirão este ano. Em 4ª posição com seis pontos, o grupo de Pintado pode até assumir a liderança se vencer o jogo e o Galo, rival que também joga neste sábado, tropeçar na rodada. O grupo está tranquilo na temporada, disputando também a Sul-Americana e Copa do Brasil.

Do outro lado, o Dragão tem outras preocupações maiores neste momento, como escapar da zona de rebaixamento, onde aparece em 17º com apenas dois pontos, dois empates e uma derrota. Se vencer o jogo deste sábado, entretanto, consegue uma melhor colocação na tabela.

Escalação de Cuiabá x Atlético GO

Escalação do Cuiabá:​ Walter, Uendel, Marllon, Alan Empereur, Lucas, Gava, Valdívia, Pepe, Éverton, Felipe Marques e André Luis

Escalação do Atlético GO: Ronaldo, Wanderson, Dudu, Ramon, Henrique, Baralhas, Jorginho, Marlon Freitas, Shaylon, Pereira e Wellington Rato

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

