Jogo do Flamengo feminino hoje (07/08): transmissão e horário

Santos e Flamengo disputam a última rodada do Brasileirão Feminino neste domingo, com transmissão ao vivo

A bola vai rolar no jogo do Flamengo feminino hoje contra o Santos, pela última rodada do Brasileirão Feminino, a partir das 11h (Horário de Brasília). O palco do confronto é a Arena Barueri, no interior paulista, neste domingo, 7 de agosto, e terá transmissão ao vivo para todo o país.

O Flamengo soma 24 pontos e está na 5ª posição da tabela. Já o Peixe vem na 9ª posiçaõ com o total de 19 pontos.

Onde assistir jogo do Flamengo feminino hoje

O jogo do Flamengo hoje terá transmissão do SporTV, a partir das onze da manhã, pelo horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal exibirá todos os lances do duelo feminino neste domingo para todos os estados do Brasil. É só o torcedor sintonizar a programação e curtir ao vivo.

Online, o streaming Globo Play retransmite o jogo através dos aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Santos x Flamengo hoje:

Data: Domingo, 07/08/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri, no São Paulo

Arbitragem: Thiago Lourenço de Mattos

Onde assistir: SporTV e Globo Play

Quartas de final do Brasileirão Feminino

As quartas de final no Brasileirão Feminino vão começar em 14 de agosto, com oito equipes brigando em quatro confrontos. Os jogos de volta acontecem em 21 de agosto, sem horários definidos.

Garantem vaga nas quartas de final os oito primeiros na tabela de classificação, seguindo o seguinte chaveamento da CBF: o 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º lugar joga contra o 7º lugar e assim sucessivamente. O mata-mata do futebol feminino no Campeonato Brasileiro vai acontecer em jogos de ida e volta

Confira todos os jogos da última rodada do Brasileirão Feminino, a 15ª rodada na primeira fase.

São Paulo x São José – 11h (SporTV)

Santos x Flamengo – 11h (SporTV)

RB Bragantino x Cruzeiro – 11h (Eleven Sports)

Avaí x Internacional – 11h (Eleven Sports)

Grêmio x Corinthians – 11h (BAND)

Esmac x Palmeiras – 11h (Eleven Sports)

Cresspom x Ferroviária – 11h (Eleven Sports)

Atlético MG x Real Brasília – 11h (Eleven Sports)

