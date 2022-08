Jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo (03/08): onde assistir e horário

O jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo vai ser contra o RB Bragantino, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino, em partida nesta quarta-feira, 3 de agosto. O jogo no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro está marcado para começar às 3 da tarde, pelo horário de Brasília. Com transmissão ao vivo, confira todas as informações no texto a seguir.

O elenco carioca soma 21 pontos e é o quinto na tabela. Já o Bragantino, com 4 pontos, é o lanterna sem vitórias na competição.

Onde assistir jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo?

O jogo do Flamengo feminino hoje ao vivo terá transmissão do Eleven Sports, às 15h (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, o confronto feminino vai ser exibido apenas no serviço de streaming Eleven Sports, disponível no site (elevensports.com) com transmissão gratuita para todo o Brasil. O torcedor deve se cadastrar no site com e-mail e senha.

A plataforma está disponível para o celular, tablet ou computador.

Informações do jogo do Flamengo x RB Bragantino hoje:

Data: Quarta-feira, 03/08/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Eleven Sports

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Últimos jogos de Flamengo x RB Bragantino

Santos 1 x 1 RB Bragantino – 13ª rodada do Brasileirão Feminino

Atlético MG 0 x 1 Flamengo – 13ª rodada do Brasileirão Feminino

Prováveis escalações do Flamengo x RB Bragantino:

Provável escalação do Flamengo: Natascha; Kaylane, Leidiane, Tuane, Cida; Rayane, Miriam, Thaísa; Monalisa, Maria e Kika.

Provável escalação do RB Bragantino: Alice; Layssa, Raquel, Guyd, Mylena; Jô, Taba, Flavia, Rhayanna; Lele e Rosane.

Quem lidera o Campeonato Brasileiro Feminino 2022?

O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro Feminino na primeira divisão em 2022. O alviverde tem 31 pontos, um de vantagem com o segundo colocado, o Internacional.

Dezesseis equipes disputam o Brasileirão por quinze rodadas. Ao fim da primeira fase, somente os oito primeiros avançam para as quartas de final da competição. O chaveamento foi determinado pela CBF onde o primeiro colocado da tabela enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo lugar e assim sucessivamente.

1 Palmeiras – 31 pontos

2 Internacional – 30 pontos

3 São Paulo – 29 pontos

4 Corinthians – 28 pontos

5 Flamengo – 21 pontos

6 Real Brasília – 20 pontos

7 Santos – 19 pontos

8 Atlético Mineiro – 19 pontos

9 Ferroviária – 18 pontos

10 Avaí Kindermann – 17 pontos

11 Grêmio – 17 pontos

12 Cruzeiro – 13 pontos

13 São José – 9 pontos

14 ESMAC – 8 pontos

15 Cresspom – 6 pontos

16 RB Bragantino – 4 pontos

Leia também: Onde vai passar o jogo do Corinthians e Flamengo na Libertadores (02/8)