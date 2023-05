Jogo do Flamengo feminino hoje: onde assistir Flamengo x São Paulo (15/05)

O Flamengo entra em campo nesta segunda-feira, 15 de maio, para enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Com início às 20h (horário de Brasília), o jogo do Flamengo feminino será no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Onde vai passar jogo do Flamengo feminino hoje

O jogo do Flamengo x São Paulo feminino hoje vai passar no SporTV, na TV fechada, e no GloboPlay, serviço de streaming para assinantes, ao vivo para todo o Brasil nesta sexta-feira.

Quem possui o canal na programação da operadora de TV por assinatura só precisa sintonizar e curtir as emoções do futebol feminino ao vivo. Outra opção é sintonizar o GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo, também para assinantes.

Acesse o site www.globoplay.globo.com para encontrar o melhor pacote ao seu bolso. Dá para assistir no site ou nos aplicativos para celular, tablet ou smartv.

O que é o Brasileirão Feminino?

O Campeonato Brasileiro é o principal torneio de futebol feminino no país. Ele reúne equipes dos mais diferentes estados em uma importante disputa que visa dar visibilidade para a modalidade. O Brasileirão é formado por três divisões: a primeira, segunda e a terceira.

A primeira divisão, a Série A1, é formada por dezesseis equipes. São quinze rodadas em turno único, onde cada vitória garante ao elenco três pontos e o empate um para os dois lados. Ao fim das rodadas, os oito primeiros da classificação avançam para as quartas. Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados.

Todas as três fases do mata-mata são disputadas em ida e volta, contando com a final.

