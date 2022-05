Jogo do Flamengo hoje ao vivo no Brasileirão onde assistir e horário (14/5)

Jogo do Flamengo hoje ao vivo no Brasileirão onde assistir e horário (14/5)

Buscando a segunda vitória na Série A do Brasileirão, o Flamengo visita o Ceará neste sábado, 14 de maio, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sexta rodada a partir das 16h30 (Horário de Brasília). Com transmissão pela TV, confira onde assistir o jogo do Flamengo hoje ao vivo.

Jogo do Flamengo hoje ao vivo onde vai passar?

O jogo do Flamengo hoje ao vivo será transmitido no Premiere, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o pay-per-view exibe o confronto do Brasileirão neste sábado para todos os assinantes da plataforma, seja de maneira online ou na TV fechada para os usuários.

Enquanto assinantes de operadoras como a Sky, Claro, Vivo e Oi tem acesso direito do Premiere como canal de TV, outros podem assistir o jogo de hoje pelo celular, tablet, computador ou na smart TV.

Assinantes GloboPlay também tem direito de acompanhar online pela plataforma.

Informações do jogo do Flamengo hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza,

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Onde assistir: Premiere

+ Quando é a final do Brasileirão 2022: datas e premiação

Ceará e Flamengo no Brasileirão em 2022

Com três derrotas em sequência nas últimas semanas do Brasileirão, o Ceará permanece em 17º lugar com 3 pontos, ou seja, é o primeiro da zona de rebaixamento. Por esse motivo, o grupo promete contar com a força da torcida em casa para alavancar o time até a vitória neste sábado para escapar da degola.

Do outro lado, o Flamengo vive uma crise dentro e fora de campo neste momento. Sob o comando de Paulo Sousa, o time carioca não consegue resultados expressivos, deixando torcedores preocupados e até mesmo muitas vezes decepcionados. Por isso, o confronto deste sábado pode ser visto como uma virada para o grupo. No último fim de semana, perdeu o clássico para o Botafogo.

Prováveis escalações do jogo do Ceará x Flamengo hoje:

Escalação do Ceará: João Ricardo; Bruno Pacheco, Gabriel Lacerda, Michel, Nino Paraíba; Geovane, Rodrigo Lindoso, Lima, Richard; Mendoza e Vina. Técnico: Dorival Júnior

Escalação do Flamengo: Santos (Hugo); Isla, Willian Arão, David Luiz, Filipe Luís; Andreas Pereira, Thiago Maia, Everton Ribeiro; De Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Paulo Sousa

Retrospecto de Ceará x Flamengo:

Flamengo 2 x 1 Ceará (Brasileirão)

Ceará 1 x 1 Flamengo (Brasileirão)

Flamengo 0 x 2 Ceará (Brasileirão)

Confira no vídeo como foi o último encontro dos times no Brasileirão.