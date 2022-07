Santos x Flamengo Rubro-Negro enfrenta o Santos neste sábado, com as duas equipes disputando vaga na parte de cima da tabela

Jogo do Flamengo hoje no Brasileirão ao vivo hoje (02/07)

Fique esperto torcedor rubro-negro, porque tem jogo do Flamengo hoje no Brasileirão! Neste sábado, 2 de julho, a equipe carioca enfrenta o Santos na Vila Belmiro, na cidade de Santos. Com a bola rolando às 19h (horário de Brasília), saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje, com transmissão ao para todo o Brasil.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão?

Onde assistir jogo do Flamengo hoje no Brasileirão: Premiere e Globo Play

Horário: 19h (horário de Brasília)

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA) – VAR: Emerson de Almeida Ferreira

O Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão para todos os estados do país neste sábado, 02 de julho de 2022, a partir das 19h (Horário de Brasília).

O confronto com o Santos não tem transmissão pela televisão aberta, o que significa que o canal do Premiere é a única maneira de exibição do jogo no Brasil. O pay-per-view só pode ser encontrado em operadoras de TV por assinatura, disponível em diferentes pacotes de futebol por valores que vão de R$59,90 até R$89,90.

Online, o Globo Play, o serviço de streaming da emissora, também é responsável por retransmitir o jogo de futebol neste sábado pelo aplicativo de celular, computador, smart TV e tablets.

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Escalação do jogo do Santos e Flamengo hoje:

O técnico Fabian Bustos tem muitos desfalques em seu plantel de jogadores. Rodrigo Fernández está suspenso, enquanto Ricardo Goulart, Madson, Marcos Leonardo e Sandry, com Covid-19, seguem em trabalho.

Escalação do Santos: João Paulo; Maicon, Lucas Pires, Eduardo Bauermann, Auro; Camacho, Vinicius Zanocelo, Leonardo, Julio; Ângelo e Léo Baptistão.

Dorival Junior não poderá contar com João Gomes, suspenso, além de Bruno Henrique, lesionado.

Escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, Léo Pereira, David Luiz, Ayrton; Diego, Thiago Maia, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Como estão as equipes na temporada?

O Santos vem de empate com o Deportivo Táchira pela Copa Sul-Americana no meio da semana. O desempenho do clube tem deixado a desejar no Brasileirão, mas a equipe aparece bem em 7º lugar, com dezenove pontos. São 14 jogos disputados com quatro vitórias, sete empates e três derrotas então, contando com um ataque eficiente de dezoito gols e uma defesa resistente, com apenas dezesseis gols sofridos.

Pelas oitavas da Copa do Brasil, o Peixe foi goleado com quatro gols pelo Corinthians na primeira partida.

Por outro lado, o Flamengo vem para o jogo deste sábado após vencer o Tolima por 1 x 0 fora de casa, pelas oitavas de final da Libertadores 2022. Mesmo com esse bom desempenho apresentado na competição da Conmebol, o elenco rubro-negro não convence pelo Brasileirão, ocupando a 9ª posição com dezoito pontos. Ao todo, são cinco vitórias, três empates e seis derrotas dentro e fora de casa.

O saldo do Mengo também deixa a desejar, com 16 gols marcados e quinze tomados na competição até aqui.

