Jogo do Flamengo sub 20 hoje ao vivo: onde assistir e horário (17/08)

O empate no primeiro confronto das quartas de final deixou tudo em aberto para o jogo do Flamengo sub 20 hoje contra o Internacional, marcado para esta quarta-feira, 17 de agosto, na volta das quartas de final do Brasileirão. Com início às 15h15 (horário de Brasília), a partida vai acontecer no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, com transmissão para todo o país.

Quem vencer a partida está classificado para a semifinal. Em caso de empate, a disputa de pênaltis vai definir quem avança até a próxima fase.

Onde assistir o jogo do Flamengo sub 20 hoje

O jogo do Flamengo sub 20 hoje vai passar no SporTV e GloboPlay, a partir das 15h15 (horário de Brasília). O confronto entre Inter e Flamengo não tem transmissão pela televisão aberta. No entanto, existe a oportunidade de assistir através do SporTV, canal disponível em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter a emissora na programação. Caso não tenha, aí deve entrar em contato com a operadora.

Para quem não possui a TV paga, o streaming GloboPlay retransmite o jogo para todos os assinantes. Basta acessar o serviço através do site www.globoplay.globo.com ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS no celular, tablet, computador ou até mesmo smart TV.

São vários os pacotes em diferentes valores, indo de R$24,90 até R$74,90, com filmes, séries, novelas e os canais da Globo ao vivo.

Melhores momentos de Internacional x Flamengo

O primeiro jogo das quartas de final entre Internacional e Flamengo foi realizado em 13 de agosto, no Estádio Morada dos Quero-queros, em Alvorada, no Rio Grande do Sul. O resultado, entretanto, não surpreendeu os torcedores.

Como esperado, o duelo pegou fogo dentro de campo entre as equipes. As campanhas jogadas no turno do Brasileirão foram excepcionais, com o Inter em quarto lugar no grupo B ao marcar quatro vitórias e 15 pontos, e o Flamengo como líder no grupo A com seis vitórias e 20 pontos.

Os elencos entraram em campo com toda a confiança necessária. Jogando em casa, o Inter foi para cima do rival e logo conseguiu abrir o placar. Com apenas 10 minutos de jogo, Lucca deu a vantagem ao Colorado. Até o intervalo, o confronto seguiu pegado.

No segundo tempo, entretanto, o Flamngo voltou melhor e conseguiu deixar tudo igual ao marcar aos 45 com Petterson, após extensas tentativas.

Confira no vídeo do GE os melhores momentos do primeiro confronto entre os times.

Quem o Flamengo vai enfrentar na semifinal?

Se vencer o Internacional nas quartas, o Flamengo vai jogar contra o Corinthians ou América Mineiro.

O chaveamento do mata-mata do Brasileirão Sub 20 foi definido pela CBF no início da temporada, isto é, antes mesmo do torneio começar. Quem vencer o duelo segue para a semifinal, e quem ganhar vai jogar contra Vasco, Palmeiras, Athletico ou São Paulo na grande final.

Para chegar até aqui, o Flamengo conquistou a liderança do grupo A com 20 pontos. Em nove partidas, foram seis vitórias, dois empates e uma derrota, com a segunda defesa menos vazada, tendo 6 gols sofridos, e o quinto ataque mais potente, com 18 gols marcados.

Ao fim do primeiro turno, o aproveitamento do Flamengo foi de 74% dentro de campo, o que o torna favorito no confronto desta quarta-feira, pela partida de volta contra o Internacional.