Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada na 22ª rodada

Muitas goleadas e placares inesperados! Neste domingo, 14 de agosto, a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, no segundo turno, chegou ao fim com movimentações na Classificação do Brasileirão 2022. O Palmeiras tem folga na liderança, enquanto Flamengo e Internacional mostram força. Confira como ficou a tabela completa e atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022

Com o fim da 22ª rodada, a classificação do Brasileirão 2022 sofreu alterações. O torcedor pode conferir a tabela completa e atualizada a seguir.

1 Palmeiras – 48 pontos

2 Flamengo – 39 pontos

3 Corinthians – 39 pontos

4 Fluminense – 38 pontos

5 Athletico PR – 37 pontos

6 Internacional – 36 pontos

7 Atlético MG – 37 pontos

8 América MG – 30 pontos

9 RB Bragantino – 30 pontos

10 Santos – 30 pontos

11 São Paulo – 29 pontos

12 Botafogo – 26 pontos

13 Goiás – 26 pontos

14 Ceará – 25 pontos

15 Fortaleza – 24 pontos

16 Cuiabá – 23 pontos

17 Avaí – 23 pontos

18 Coritiba – 22 pontos

19 Atlético GO – 21 pontos

20 Juventude – 16 pontos

Abrindo a rodada no sábado, o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Pelo resultado de 1 x 0, a equipe alviverde levou a melhor e garantiu os três pontos para permanecer com folga na liderança da classificação do Brasileirão 2022. Já são nove de vantagem.

No domingo, enquanto isso, o Atlético Mineiro teve trabalho, mas voltou para Belo Horizonte com os três pontos ao vencer o Coritiba pro 1 x 0. O elenco segue longe do G4 ao ocupar a 7ª posição com 35 pontos.

O Flamengo, por outro lado, teve um ótimo domingo. O clube goleou o Athletico PR por 5 x 0, com gols na segunda etapa da partida. Com esse resultado, o grupo de Dorival Junior sobe para a terceira posição da classificação do Brasileirão 2022.

O São Paulo também mostrou bom resultado. Por 3 x 0, superou facilmente o RB Bragantino e subiu na classificação para a 10ª posição, com 29 pontos. O elenco ainda está longe do G4, mas mantém o bom desempenho na campanha.

No clássico cearense entre Ceará e Fortaleza, o time do Leão foi quem levou a melhor por 1 x 0, com gol de Moisés, na Arena Castelão. Com o resultado, o Fortaleza deixou a degola.

Fechando o fim de semana, o Internacional amassou o Fluminense na noite de domingo por 3 x 0, conquistando lugar privilegiado de 6º lugar na classificação do Brasileirão 2022.

Qual é a próxima rodada do Brasileirão?

A próxima rodada do Brasileirão vai ser a 23ª rodada, com início no sábado, 20 de agosto, seguindo até a segunda-feira, 22 de agosto. Todas as vinte equipes estarão em campo brigando pela vitória.

O destaque da rodada fica para o duelo entre Palmeiras e Flamengo, além do clássico paulista do Santos e São Paulo no domingo.

Confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão.

Sábado (20/08):

Atlético MG x Goiás – 16h30

Fluminense x Coritiba – 19h

Domingo (21/08):

Juventude x Botafogo – 11h

Palmeiras x Flamengo – 16h

RB Bragantino x Ceará – 18h

Santos x São Paulo – 18h

Fortaleza x Corinthians – 18h

Atlético GO x Cuiabá – 18h

Athletico PR x América MG – 18h

Segunda-feira (22/08):

Avaí x Internacional – 20h

