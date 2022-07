Jogo do Flamengo sub 20 hoje ao vivo: onde assistir e horário (30/7)

Neste sábado, 30 de julho, as equipes de Flamengo e Ceará disputam a oitava rodada do grupo A no Brasileirão Sub 20, a partir das 10h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, onde assistir jogo do Flamengo sub 20 hoje ao vivo? Fique por dentro de todas as informações no texto a seguir.

Jogo do Flamengo sub 20 hoje ao vivo

O jogo do Flamengo sub 20 hoje ao vivo terá transmissão no Youtube, às 10h (horário de Brasília). O perfil oficial do clube no Twitter também realiza a transmissão em tempo real.

Sem transmissão pela TV, o torcedor pode curtir todos os lances da disputa envolvendo o Flamengo e o Ceará nas categorias de base somente pelo canal da FLA TV no Youtube, totalmente de graça. Basta clicar no link e curtir todas as emoções.

O Youtube está disponível pelo celular, computador, tablet e smart TV.

Horário: 10h (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Flamengo sub 20 hoje ao vivo:

Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Bruno Mota Correia

Flamengo e Ceará no Brasileirão Sub 20

Pelo grupo A, o Flamengo vem de vitória diante do Bahia na última rodada do Brasileirão. Com o resultado, o elenco carioca subiu para a 3ª posição da tabela com 14 pontos, quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Até aqui, o grupo já superou o São Paulo, Palmeiras e Botafogo, perdeu para o América e empatou com o Cruzeiro e Galo.

O Ceará, por outro lado, vem na 5ª posição da tabela com 9 pontos, contabilizando duas vitórias, três empates e duas derrotas no grupo A. Se vencer neste sábado, o elenco cearense fica mais próximo da parte de cima da tabela e consequentemente da zona de classificação até a próxima fase.

Escalações do Flamengo x Ceará:

Escalação do Flamengo: Kauã Morais; Wesley, Diego, Cleiton, Zé Welinton; Igor Jesus, Daniel Cabral, Werton, Kayke David; Petterson e Mateusão.

Escalação do Ceará: Lucas; David, Caio, Daniel, Junior; Tallison, Rubens, João, David; Romero e Guilherme Matheus.

Jogos da oitava rodada do Brasileirão Sub 20

A oitava rodada promete bom futebol e muita disputa até a parte de cima da tabela. Todas as vinte equipes entram em campo, com dez jogos acontecendo no fim de semana.

Mesmo sem clássico, a rodada promete trazer bons resultados que vão movimentar a tabela de classificação. Dessa maneira, confira todos os jogos do Brasileirão Sub 20 hoje e horário.

Sexta-feira (29/07):

Atlético MG x Fortaleza – 15h

Sábado (30/07): – jogo do Flamengo sub 20 hoje ao vivo

Flamengo x Ceará – 10h

Santos x Athletico PR – 10h

RB Bragantino x Grêmio – 11h

Fluminense x Chapecoense – 15h

Bahia x Palmeiras – 15h

Domingo (01/08):

Atlético GO x Internacional – 10h

Cruzeiro x São Paulo – 11h

América MG x Botafogo – 16h

Corinthians x Vasco – 16h

