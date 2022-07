Jogo do Flamengo sub 20 hoje: horário e onde assistir (16/07)

Neste sábado, 16 de julho, o jogo do Flamengo sub 20 hoje promete futebol de qualidade! A categoria de base do elenco carioca enfrenta o Atlético Mineiro a partir das 13h45 (horário de Brasília), pela sexta rodada do grupo A no Brasileirão sub 20 no SESC Alterosa, em Belo Horizonte. Confira a seguir onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir jogo do Flamengo sub 20 hoje?

O SporTV e o Globo Play transmitem o jogo do Flamengo sub 20 hoje, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão neste sábado.

Para a alegria do torcedor, o confronto do futebol de base vai sim passar na televisão. No entanto, o canal do SporTV só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Isso significa que apenas assinantes podem acompanhar as emoções do clássico do futebol brasileiro no Sub 20.

Outra opção é acompanhar no Globo Play, para quem é assinante através da plataforma para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Arbitragem: Wanderson Alves de Sousa

Como estão Atlético MG e Flamengo na temporada?

Pelo grupo A da competição, o Atlético se mantém na 6ª posição com 7 pontos, em cinco jogos disputados até aqui na temporada. O elenco mineiro contabiliza duas vitórias, um empate e duas derrotas, campanha regular mas que tem deixado a desejar para os torcedores. Na última rodada, o grupo venceu o Bahia por 2 a 1.

Escalação do Atlético MG: Gabriel Delfim; João Vitor, Gabriel Santos, Araújo, José Mendes; Vitinho, Yan Philipe, Cadu; Daniel Borges, Thiago, Felipe e Leonardo Santos.

Do outro lado, o Flamengo segue na 3ª posiçaõ do Grupo com 10 pontos, um pouco superior ao adversário deste sábado. Com três vitórias, um empate e uma derrota, o elenco rubro-negro pode assumir provisoriamente a liderança se vencer o jogo deste sábado, desbancando o América MG do topo.

Na última rodada, o time do Fla empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, jogando em casa.

Escalação do Flamengo: Dyogo; Kayke David, Richard, Diego Santos, Werton; Mateusão, Santiago, Cleiton; Daniel Cabral, Evertton e Patterson.

