Jogo do Flamengo sub 20 hoje: horário e transmissão ao vivo (23/07)

Jogo do Flamengo sub 20 hoje: horário e transmissão ao vivo (23/07)

Pode comemorar torcedor, porque tem jogo do Flamengo sub 20 hoje! Pela sétima rodada do Brasileirão, o elenco rubro-negro enfrenta o Bahia, a partir das 15h (Horário de Brasília), neste sábado, 23 de julho. Jogando no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, confira onde assistir o jogo do Flamengo hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Flamengo sub 20 hoje?

O jogo do Flamengo sub 20 hoje vai passar no Youtube, a partir das 15h (Horário de Brasília), neste sábado pela rodada do Brasileirão.

Sem qualquer transmissão pela televisão, o torcedor do Flamengo vai ter que acompanhar todos os lances do duelo através do canal da Fla TV no Youtube, totalmente de graça. Basta acessar o link ou procurar no site, clicar no jogo e curtir.

O Youtube está disponível tanto no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV. O torcedor não paga nada para baixar a plataforma.

Horário : 15h (Horário de Brasília)

: 15h (Horário de Brasília) Local : Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro

: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro Jogo do Flamengo sub 20 hoje : Youtube

: Youtube Arbitragem: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Pelo grupo A, o Flamengo ocupa a 3ª posição da tabela com 11 pontos, contabilizando três vitórias, dois empates e uma derrota por seis partidas disputadas até aqui. O elenco carioca tem mostrado ótimo desempenho, com onze gols marcados e apenas 5 tomado, ou seja, a segunda melhor campanha, atrás apenas do Verdão.

Do outro lado, o Bahia está na 9ª posição do grupo com 3 pontos, ou seja, ainda não venceu no torneio das categorias de base. O elenco de Salvador acumula três empates e três derrotas, contabilizando sete gols marcados apenas e quinze sofridos, ou seja, vem em busca do primeiro triunfo na temporada hoje.

Como está a Classificação do Brasileirão Sub 20 hoje?

Vinte equipes jogam o Campeonato Brasileiro Sub 20 na temporada, incluindo clubes dos mais diferentes estados do país. As categorias de base crescem entre o futebol brasileiro, o que mostra também o apelo pelo público com relação ao torneio.

As equipes são divididas em dois grupos de dez cada, onde disputam por nove rodadas a primeira fase. Daí, os quatro melhores avançam para as quartas de final, onde o mata-mata começa na competição.

Para ficar por dentro, confira a classificação atualizada e completa dos grupos do Brasileirão Sub 20.

GRUPO A

1 Palmeiras – 15 pontos

2 América MG – 13 pontos

3 Flamengo – 11 pontos

4 São Paulo – 9 pontos

5 Cruzeiro – 9 pontos

6 Ceará – 8 pontos

7 Atlético MG – 8 pontos

8 Botafogo – 6 pontos

9 Bahia – 3 pontos

10 Fortaleza – 1 ponto

GRUPO B

1 Santos – 13 pontos

2 Vasco – 11 pontos

3 Corinthians – 10 pontos

4 Athletico PR – 10 pontos

5 Internacional – 10 pontos

6 RB Bragantino – 8 pontos

7 Grêmio – 8 pontos

8 Atlético GO – 6 pontos

9 Fluminense – 5 pontos

10 Chapecoense – 2 pontos

+ Brasileirão sub-20: entenda como funciona e onde assistir o campeonato