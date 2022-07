Jogo do Flamengo Sub 20 hoje: onde assistir e horário (09/07)

Jogo do Flamengo Sub 20 hoje: onde assistir e horário (09/07)

Tem jogo do Flamengo Sub 20 hoje, então prepare-se fanático rubro-negro para torcer! Neste sábado, 9 de julho, a equipe carioca enfrenta o Cruzeiro pela quinta rodada do grupo A no Brasileirão Sub 20, a partir das 11h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, confira a seguir onde assistir o jogo de hoje e as principais informações.

O time do Flamengo pode assumir a liderança do grupo se vencer neste sábado.

Onde assistir o Jogo do Flamengo Sub 20 hoje?

O jogo do Flamengo Sub 20 hoje vai passar no Youtube, a partir das 11h (horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão na categoria neste sábado.

Sem transmissão pela televisão, a única maneira de acompanhar o jogo do Flamengo hoje é através da internet. O torcedor deve acessar o canal da FLA TV no Youtube, procurar pelo confronto de hoje, clicar e curtir como, quando e por onde quiser.

Lembrando que o aplicativo do Youtube está disponível para as plataformas de celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV.

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Flamengo Sub 20 hoje: Youtube

Arbitragem: Bruno Mata Correia

Como estão Flamengo e Cruzeiro na temporada?

O Flamengo chega para o jogo deste sábado após perder para o América Mineiro em 3 a 1, pela última rodada do grupo A na competição da categoria de base. O elenco rubro-negro ocupa a vice-liderança com 9 pontos, ou seja, tem a oportunidade de assumir a primeira posição se vencer o jogo desta rodada e o América, atual líder, perder.

O time do Flamengo coleciona até aqui três vitórias e uma derrota.

Escalação do Flamengo: Dyogo; Mateusão, Petterson, Kayke David, Darlan; Diego Santos, Santiago Ocampos, André; Evertton, Igor Jesus e Richard

O Cruzeiro, por outro lado, vem na 7ª posição da tabela no grupo com apenas 5 pontos. O time mineiro está há três rodadas sem perder, colecionando uma vitória, dois empates e uma derrota no Brasileirão Sub 20. No entanto, precisa também somar os três pontos neste sábado se quiser continuar lutando para alcançar a zona de classificação até a próxima fase.

Escalação do Cruzeiro: Rodrigo Bazilio; Paulo, Vitinho, Kaiki, Ageu; Jhosefer, Pedrão, Breno, Weverton, Mitivoc; Robson Bolívia

Leia também: Jogos das quartas de final da Libertadores 2022: datas e chaveamento