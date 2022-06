Jogo do Flamengo Sub 20 hoje: onde assistir e horário (25/06)

Tem jogo do Flamengo Sub 20 hoje! O elenco carioca enfrenta o Botafogo em clássico carioca neste sábado (25/06), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, a partir das 13h45 (Horário de Brasília). A partida é válida pela terceira rodada do Brasileirão Sub 20 pelo grupo A,

O time rubro-negro venceu o Palmeiras na última rodada, enquanto o Fogão vem de derrota para o Cruzeiro.

Onde assistir o Jogo do Flamengo Sub 20 hoje?

O jogo do Flamengo Sub 20 hoje vai passar no SporTV, na TV fechada, a partir das 13h45 (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal exibe as emoções do clássico carioca entre Flamengo e Botafogo na categoria de base do Brasileirão. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir online, o serviço de streaming Globo Play disponibiliza a transmissão para os assinantes pelo celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo do Flamengo Sub 20 hoje:

Data: 25/06/2022

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Bruno Mota Correia

Onde assistir: SporTV e Globo Play

Flamengo x Botafogo Brasileirão Sub 20 hoje

Líder do grupo A com seis pontos, o Flamengo quer permanecer até alcançar a próxima fase para quem sabe brigar pelo título da categoria. O time rubro-negro estreou com goleada em cima do São Paulo, até vencer o Palmeiras na segunda rodada de maneira maestral dentro de campo.

Para o jogo de hoje é, sem dúvidas, o grande favorito a conquistar os três pontos.

Provável escalação do Flamengo: Kauê; Zé Welington, Wesley, Daniel Cabral, Cleiton; Ryan, Diego Santos, Werton, Patterson; Kayke.

O Botafogo, por outro lado, vem na 4ª posiçaõ da tabela do grupo com apenas três pontos. Mesmo se vencer o jogo de hoje ainda não assume a liderança, uma vez que tem grande diferença no saldo de gols com o Mengo.

O elenco da Estrela venceu o Bahia na rodada de estreia da competição, mas perdeu na segunda rodada para o Cruzeiro mesmo jogando em casa.

Provável escalação do Botafogo: Gabriel; Reydson, Lessa, Carlos, Felipe, Léo Pedro; Kauê, Esquerdinha, Alysson; Pelogga e Brendon.

Classificação do Brasileirão Sub 20

Vinte equipes disputam o Campeonato Brasileiro na categoria Sub 20, com garotos da base de cada um dos times mostrando todo o seu potencial dentro de campo.

Os times são divididos em dois grupos de dez onde a competição ocorre em pontos corridos por nove rodadas. Ao fim da primeira fase os quatro melhores de cada grupo avançam para a próxima fase, as quartas de final seguindo o chaveamento definido pela CBF.

Confira como está a classificação do torneio até a terceira rodada.

GRUPO A

1 Flamengo – 6 pontos

2 América MG – 4 pontos

3 Palmeiras – 3 pontos

4 Botafogo – 3 pontos

5 Atlético MG – 3 pontos

6 São Paulo – 3 pontos

7 Cruzeiro – 3 pontos

8 Ceará – 1 ponto

9 Bahia – 1 ponto

10 Fortaleza – 1 ponto

GRUPO B

1 Vasco – 6 pontos

2 Grêmio – 6 pontos

3 Corinthians – 3 pontos

4 RB Bragantino – 3 pontos

5 Santos – 3 pontos

6 Athletico PR – 3 pontos

7 Fluminense – 3 pontos

8 Internacional – 3 pontos

9 Atlético GO – 0 ponto

10 Chapecoense – 0 ponto