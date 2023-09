Jogo do Flamengo x Goiás na Globo? Onde assistir o Brasileirão hoje - 20/9

Após uma semana turbulenta para o Flamengo, que perdeu para o São Paulo no domingo e teve seu dirigente Marcos Braz envolvido em uma briga com torcedor, o Rubro-Negro entra em campo nesta quarta-feira tentando reerguer a cabeça. O jogo é contra o Goiás no Estádio da Serrinha, e é válido pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida começa às 19h (de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Premiere.

Jogo do Flamengo contra o Goiás hoje

A Globo não vai transmitir o jogo do Flamengo contra o Goiás hoje, mas o pay-per-view Premiere exibe a partida para todo o país entre operadoras de TV por assinatura, às 19h. Quem é assinante avulso pode assistir a transmissão no aplicativo ou computador.

O Flamengo vem de derrota para o São Paulo no último domingo, pela primeira partida da final da Copa do Brasil, no Maracanã. O Rubro-Negro vive uma crise dentro e fora de campo que se agrava desde julho, com a eliminação na Libertadores.

Já o Goiás, 16º e primeiro fora da zona de rebaixamento, não vence há quatro rodadas. O elenco vai aproveitar a má fase do elenco carioca para somar os três pontos nesta quarta-feira. Como mandante, o Esmeraldino soma três vitórias, três derrotas e cinco empates.

O treinador Armando Evangelista, do Goiás, não terá Raphael Guzzo, suspenso pelo após tomar o cartão vermelho no último jogo. Já Sampaoli continua sem Arrascaeta, Luiz Araújo, Filipe Luís, Pugarl, Allan e Léo Pereira, todos lesionados.

Qual é a escalação de Goiás x Flamengo hoje?

Escalação do jogo do Goiás: Tadeu; Lucas Halter, Bruno Melo, Hugo, Maguinho; Willian Oliveira, Morelli, Guilherme Marques; Allano, João Magno e Anderson Oliveira.

Escalação do jogo do Flamengo: Matheus Cunha; Matheuzinho, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro; Pedro e Bruno Henrique.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?

Já foram 23 rodadas, então agora só faltam 15 rodadas para terminar a temporada do Brasileirão. O primeiro colocado na tabela será declarado o campeão brasileiro, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro.

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado por 20 equipes em 38 rodadas de turno e returno, isto é, se enfrentam duas vezes na temporada. Sob o sistema de pontos corridos, cada vitória dá três pontos enquanto o empate garante um para os times.

A seguir, veja os jogos da 24ª rodada.

Segunda-feira, 18/09:

Bahia 1 x 2 Santos

Terça-feira, 19/09:

América MG 0 x 2 RB Bragantino

Quarta-feira, 20/09:

Goiás x Flamengo - 19h (Premiere)

Fluminense x Cruzeiro - 21h30 (Globo e Premiere)

São Paulo x Fortaleza - 21h30 (Globo e Premiere)

Quinta-feira, 21/09:

Vasco x Coritiba - 19h (Premiere)

Athletico PR x Internacional - 19h30 (CazéTV, TNT e Furacão PPV)

Grêmio x Palmeiras - 21h30 (Sportv e Premiere)

Sexta-feira, 22/09:

Corinthians x Botafgo - 20h (Premiere)

Sábado, 23/09:

Atlético MG x Cuiabá - 21h (Sportv e Premiere)

