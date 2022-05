Jogo do Fluminense hoje ao vivo onde vai passar e horário do Brasileirão

Jogo do Fluminense hoje ao vivo onde vai passar e horário do Brasileirão

Neste domingo, 22 de maio, o Fluminense visita o Fortaleza a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada do Brasileirão na Série A. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Fluminense hoje ao vivo na rodada.

Jogo do Fluminense hoje ao vivo onde vai passar?

O jogo do Fluminense hoje ao vivo vai passar na Globo e Premiere, a partir das 16h, pelo horário de Brasília, pelo Brasileirão.

Com transmissão pela TV aberta, o canal da Globo vai transmitir para os estados do Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo e Piauí de graça o jogo de hoje ao vivo. A narração será de Luis Roberto, com comentários de Roger Flores.

Outra opção para acompanhar o confronto do Brasileirão é o Premiere, pay-per-view, disponível através das plataformas para celular, smart TV, tablets e computador.

Para assistir de graça e online, o site do GloboPlay disponibiliza as imagens para os estados respectivos.

Informações do jogo do Fortaleza x Fluminense hoje ao vivo:

Data: 22/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: Globo e Premiere

+ F1 Espanha: horários do GP da Catalunha de 20 a 22 de maio

Fortaleza e Fluminense no Brasileirão

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Fortaleza segue na lanterna com apenas 1 ponto conquistado, tendo um empate e quatro derrotas nesta edição. Mesmo com a vitória neste domingo, o grupo cearense ainda não consegue deixar a zona de rebaixamento para tentar afastar o fantasma da degola.

Do outro lado, o Fluminense vem na 12ª posição com 8 pontos, colecionando duas vitórias, dois empates e duas derrotas na temporada. Durante a semana, o time brasileiro venceu na Sul-Americana e segue vivo na disputa pela vaga até a próxima fase.

Escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Tinga; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Crispim; Lucas Lima, Romero e Moises. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Escalação do Fluminense: Fábio; Yago, Nino, David Braz, Pineida; Wellington, André, Matheus Martinelli, Nathan; Luis Henrique e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Último jogo de Fortaleza x Fluminense

Realizado no dia 06 de outubro de 2021, na temporada passada, o último jogo entre Fortaleza e Fluminense foi realizado pela 24ª rodada do Brasileirão.

Por 2 x 0, o Fortaleza levou a melhor com gols de Marcelo Benevenuto e Titi.

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os times.